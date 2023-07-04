https://ria.ru/20230704/doska-1882218791.html

Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе - РИА Новости, 04.07.2023

Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в микрорайоне Южный в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:46

2023-07-04T17:46

2023-07-04T17:46

балашиха

сергей юров

общество

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882217956_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9c9a0d6bdf4fe850d6991535dbf6926.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в микрорайоне Южный в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Ее установили на доме N7 на улице Твардовского, где Пименов проживал с 1994 года. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров, представители администрации Балашихи, гордепутаты, директор центра специальной подготовки "Витязь" Сергей Лысюк, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, советник главы города, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, вдова и родственники Пименова, а также военнослужащие, кадеты и жители города. Собравшиеся почтили память Пименова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. "Мы собрались, чтобы почтить память одного из наших бойцов, человека, который не задумываясь отправился в зону СВО для того, чтобы выполнить приказ, защитить Родину и мирное небо над нашей головой. Сегодня большое количество жителей нашего города и страны, защищают нас. К сожалению, иногда ценой собственной жизни и здоровья. Наша задача - навеки чтить память героев. Мы сделаем все возможное, чтобы память передавалась из поколения в поколение, и подвиг Юрия Пименова был вписан в историю", - сказал Юров. Юрий Пименов родился в Балашихе в 1994 году. Получил средне специальное образование, прошел срочную службу в армии, работал слесарем-сантехником в управляющей компании. Когда в сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация, он не задумываясь пошел в военкомат и отправился защищать нашу страну. Погиб 23 января при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. У Пименова в Балашихе остались жена и пятилетний сын Матвей. Скоро в семье Пименовых появится второй ребенок. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, Пименов посмертно награжден орденом Мужества. Глава Балашихи передал награду вдове Екатерине Пименовой и выразил соболезнования родным Юрия. "Юрий был хорошим человеком, мужем, семьянином, отцом. Мы гордимся им и любим. Он был разносторонним человеком, брался за любую работу, не боялся сложностей, стремился к лучшему. По профессии он был системным администратором, но работал слесарем-сантехником. Когда позвонили и сказали, что пришла повестка, он сразу уехал", - рассказала вдова.

https://ria.ru/20230606/doska-1876472767.html

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, сергей юров, общество, сво, спецоперация