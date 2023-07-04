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Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе - РИА Новости, 04.07.2023
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17:46 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/doska-1882218791.html
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе - РИА Новости, 04.07.2023
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в микрорайоне Южный в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:46
2023-07-04T17:46
балашиха
сергей юров
общество
сво
спецоперация
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в микрорайоне Южный в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Ее установили на доме N7 на улице Твардовского, где Пименов проживал с 1994 года. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров, представители администрации Балашихи, гордепутаты, директор центра специальной подготовки "Витязь" Сергей Лысюк, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, советник главы города, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, вдова и родственники Пименова, а также военнослужащие, кадеты и жители города. Собравшиеся почтили память Пименова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. "Мы собрались, чтобы почтить память одного из наших бойцов, человека, который не задумываясь отправился в зону СВО для того, чтобы выполнить приказ, защитить Родину и мирное небо над нашей головой. Сегодня большое количество жителей нашего города и страны, защищают нас. К сожалению, иногда ценой собственной жизни и здоровья. Наша задача - навеки чтить память героев. Мы сделаем все возможное, чтобы память передавалась из поколения в поколение, и подвиг Юрия Пименова был вписан в историю", - сказал Юров. Юрий Пименов родился в Балашихе в 1994 году. Получил средне специальное образование, прошел срочную службу в армии, работал слесарем-сантехником в управляющей компании. Когда в сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация, он не задумываясь пошел в военкомат и отправился защищать нашу страну. Погиб 23 января при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. У Пименова в Балашихе остались жена и пятилетний сын Матвей. Скоро в семье Пименовых появится второй ребенок. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, Пименов посмертно награжден орденом Мужества. Глава Балашихи передал награду вдове Екатерине Пименовой и выразил соболезнования родным Юрия. "Юрий был хорошим человеком, мужем, семьянином, отцом. Мы гордимся им и любим. Он был разносторонним человеком, брался за любую работу, не боялся сложностей, стремился к лучшему. По профессии он был системным администратором, но работал слесарем-сантехником. Когда позвонили и сказали, что пришла повестка, он сразу уехал", - рассказала вдова.
https://ria.ru/20230606/doska-1876472767.html
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балашиха, сергей юров, общество, сво, спецоперация
Балашиха, Сергей Юров, Общество, СВО, Спецоперация

Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе

© Фото : пресс-служба Администрации городского округа БалашихаМемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : пресс-служба Администрации городского округа Балашиха
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в микрорайоне Южный в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ее установили на доме N7 на улице Твардовского, где Пименов проживал с 1994 года. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров, представители администрации Балашихи, гордепутаты, директор центра специальной подготовки "Витязь" Сергей Лысюк, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, советник главы города, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, вдова и родственники Пименова, а также военнослужащие, кадеты и жители города.
Собравшиеся почтили память Пименова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
«
"Мы собрались, чтобы почтить память одного из наших бойцов, человека, который не задумываясь отправился в зону СВО для того, чтобы выполнить приказ, защитить Родину и мирное небо над нашей головой. Сегодня большое количество жителей нашего города и страны, защищают нас. К сожалению, иногда ценой собственной жизни и здоровья. Наша задача - навеки чтить память героев. Мы сделаем все возможное, чтобы память передавалась из поколения в поколение, и подвиг Юрия Пименова был вписан в историю", - сказал Юров.
Юрий Пименов родился в Балашихе в 1994 году. Получил средне специальное образование, прошел срочную службу в армии, работал слесарем-сантехником в управляющей компании. Когда в сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация, он не задумываясь пошел в военкомат и отправился защищать нашу страну. Погиб 23 января при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
6 июня, 14:07
У Пименова в Балашихе остались жена и пятилетний сын Матвей. Скоро в семье Пименовых появится второй ребенок. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, Пименов посмертно награжден орденом Мужества. Глава Балашихи передал награду вдове Екатерине Пименовой и выразил соболезнования родным Юрия.
"Юрий был хорошим человеком, мужем, семьянином, отцом. Мы гордимся им и любим. Он был разносторонним человеком, брался за любую работу, не боялся сложностей, стремился к лучшему. По профессии он был системным администратором, но работал слесарем-сантехником. Когда позвонили и сказали, что пришла повестка, он сразу уехал", - рассказала вдова.
 
БалашихаСергей ЮровОбществоСВОСпецоперация
 
 
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