https://ria.ru/20230704/doroga-1882064668.html

В Липецкой области отремонтируют дорогу на "Кудыкину гору"

В Липецкой области отремонтируют дорогу на "Кудыкину гору" - РИА Новости, 04.07.2023

В Липецкой области отремонтируют дорогу на "Кудыкину гору"

В Задонском районе Липецкой области приступили к ремонту региональной дороги, ведущей к туристическому парку "Кудыкина гора"; это один из этапов большого... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:44

2023-07-04T09:44

2023-07-04T09:44

липецкая область

липецкая область

задонский район

алексеевка

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871866981_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_10a4d48fe690df9b181f803483c0f542.jpg

ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области приступили к ремонту региональной дороги, ведущей к туристическому парку "Кудыкина гора"; это один из этапов большого дорожного ремонта, который будет выполнен в районе в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в 2023 году в Задонском районе планируется отремонтировать 30 километров региональных дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".По словам Артамонова, Задонский район – один из самых посещаемых туристами муниципалитетов Липецкой области. Только на "Кудыкину гору" ежегодно приезжает более 300 тысяч путешественников. Также Задонск широко известен среди верующих. Там находятся святые места, много монастырей и храмов. Кроме этого, ремонтируемая дорога пролегает через село Малое Панарино, Паниковец, Крюково и Алексеевка. Их жителям теперь будет удобнее и проще добраться до райцентра, а детям - в школу."За последние несколько лет дорожная сеть региона значительно преобразилась. Ремонтируются крупные магистрали, новое покрытие появляется на дорогах в сельской местности. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и на качестве жизни людей", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230626/dorogi-1880573955.html

https://ria.ru/20230517/lipetsk-1871858295.html

липецкая область

задонский район

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, задонский район, алексеевка, игорь артамонов