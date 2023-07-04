https://ria.ru/20230704/doroga-1882064668.html
В Липецкой области отремонтируют дорогу на "Кудыкину гору"
В Липецкой области отремонтируют дорогу на "Кудыкину гору" - РИА Новости, 04.07.2023
В Липецкой области отремонтируют дорогу на "Кудыкину гору"
В Задонском районе Липецкой области приступили к ремонту региональной дороги, ведущей к туристическому парку "Кудыкина гора"; это один из этапов большого... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:44
2023-07-04T09:44
2023-07-04T09:44
липецкая область
липецкая область
задонский район
алексеевка
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области приступили к ремонту региональной дороги, ведущей к туристическому парку "Кудыкина гора"; это один из этапов большого дорожного ремонта, который будет выполнен в районе в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в 2023 году в Задонском районе планируется отремонтировать 30 километров региональных дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".По словам Артамонова, Задонский район – один из самых посещаемых туристами муниципалитетов Липецкой области. Только на "Кудыкину гору" ежегодно приезжает более 300 тысяч путешественников. Также Задонск широко известен среди верующих. Там находятся святые места, много монастырей и храмов. Кроме этого, ремонтируемая дорога пролегает через село Малое Панарино, Паниковец, Крюково и Алексеевка. Их жителям теперь будет удобнее и проще добраться до райцентра, а детям - в школу."За последние несколько лет дорожная сеть региона значительно преобразилась. Ремонтируются крупные магистрали, новое покрытие появляется на дорогах в сельской местности. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и на качестве жизни людей", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230626/dorogi-1880573955.html
https://ria.ru/20230517/lipetsk-1871858295.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, задонский район, алексеевка, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Задонский район, Алексеевка, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области приступили к ремонту региональной дороги, ведущей к туристическому парку "Кудыкина гора"; это один из этапов большого дорожного ремонта, который будет выполнен в районе в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего в 2023 году в Задонском районе планируется отремонтировать 30 километров региональных дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги
По словам Артамонова, Задонский район – один из самых посещаемых туристами муниципалитетов Липецкой области. Только на "Кудыкину гору" ежегодно приезжает более 300 тысяч путешественников. Также Задонск широко известен среди верующих. Там находятся святые места, много монастырей и храмов. Кроме этого, ремонтируемая дорога пролегает через село Малое Панарино, Паниковец, Крюково и Алексеевка
. Их жителям теперь будет удобнее и проще добраться до райцентра, а детям - в школу.
"За последние несколько лет дорожная сеть региона значительно преобразилась. Ремонтируются крупные магистрали, новое покрытие появляется на дорогах в сельской местности. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и на качестве жизни людей", – отметил Артамонов.
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