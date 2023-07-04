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ВСУ выпустили 23 натовских снаряда за пять минут по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.07.2023
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17:11 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/donetsk-1882204883.html
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда за пять минут по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда за пять минут по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.07.2023
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда за пять минут по Донецку и Макеевке
Украинские войска за пять минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:11
2023-07-04T17:11
в мире
справки
макеевка
донецк
сцкк
нато
петровский район
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230704/aleksandrovka-1882185951.html
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в мире, справки, макеевка, донецк, сцкк, нато, петровский район
В мире, Справки, Макеевка, Донецк, СЦКК, НАТО, Петровский район
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда за пять минут по Донецку и Макеевке

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 23 натовских снаряда за пять минут по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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