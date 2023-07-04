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В Домбае расследуют дело о неисправных канатках, на которых возили туристов
В Домбае расследуют дело о неисправных канатках, на которых возили туристов - РИА Новости, 04.07.2023
В Домбае расследуют дело о неисправных канатках, на которых возили туристов
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы, которых подозревают в том, что они несколько лет перевозили туристов... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:45
2023-07-04T19:45
2023-07-04T19:45
туризм
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туристы
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы, которых подозревают в том, что они несколько лет перевозили туристов на неисправных канатных дорогах в Домбае, сообщило СУСК РФ по региону. "По данным следствия, в течение последних нескольких лет вплоть до апреля 2023 года лица из числа руководства местной коммерческой организации оказывали платные услуги по перевозке пассажиров на неисправных канатных дорогах, расположенных в поселке Домбай Карачаевского района, чем создали реальную опасность жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Прокуратура КЧР сообщила, что уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, поведенной после того, как в феврале этого года из-за отключения электроэнергии и сбоя двигателя произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги. Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула с него и получила травмы. По данным прокуратуры, канатная дорога эксплуатируется ООО "Русская Поляна". "Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города Карачаевска. Также в Карачаевский городской суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО "Русская Поляна", — подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20230607/elbrus-1876567795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Домбай, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Домбае расследуют дело о неисправных канатках, на которых возили туристов
В КЧР завели дело на фирму, несколько лет перевозившую туристов на неисправных канатках
НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы, которых подозревают в том, что они несколько лет перевозили туристов на неисправных канатных дорогах в Домбае, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, в течение последних нескольких лет вплоть до апреля 2023 года лица из числа руководства местной коммерческой организации оказывали платные услуги по перевозке пассажиров на неисправных канатных дорогах, расположенных в поселке Домбай Карачаевского района, чем создали реальную опасность жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
Прокуратура КЧР сообщила, что уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, поведенной после того, как в феврале этого года из-за отключения электроэнергии и сбоя двигателя произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги. Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула с него и получила травмы. По данным прокуратуры, канатная дорога эксплуатируется ООО "Русская Поляна".
"Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города Карачаевска. Также в Карачаевский городской суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО "Русская Поляна", — подчеркивает ведомство.
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