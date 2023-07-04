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Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 04.07.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:38 04.07.2023 (обновлено: 14:45 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/dollar-1882153903.html
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 04.07.2023
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:38
2023-07-04T14:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро - на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,44 рубля.Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля – максимума с марта прошлого года.
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московская биржа, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, Экономика
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро - на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,44 рубля.
Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля – максимума с марта прошлого года.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаРоссияЭкономика
 
 
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