https://ria.ru/20230704/dollar-1882153903.html

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 04.07.2023

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года

Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:38

2023-07-04T14:38

2023-07-04T14:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

экономика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро - на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,44 рубля.Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля – максимума с марта прошлого года.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская биржа, россия, экономика