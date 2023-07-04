https://ria.ru/20230704/dollar-1882153903.html
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 04.07.2023
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:38
2023-07-04T14:38
2023-07-04T14:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро - на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,44 рубля.Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля – максимума с марта прошлого года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, Экономика
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей – впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро - на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,44 рубля.
Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля – максимума с марта прошлого года.