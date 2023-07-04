https://ria.ru/20230704/dollar-1882129869.html

Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике

Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике - РИА Новости, 04.07.2023

Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике

Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:22

2023-07-04T13:22

2023-07-04T13:22

иран

шос

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси."Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html

иран

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иран, шос