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Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике - РИА Новости, 04.07.2023
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13:22 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/dollar-1882129869.html
Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике
Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике - РИА Новости, 04.07.2023
Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике
Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:22
2023-07-04T13:22
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси."Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.
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иран, шос
Иран, ШОС
Президент Ирана высказался о долларе в мировой экономике

Глава Ирана Раиси: доллар, как средство гегемонии Запада, надо удалить из мировой практики

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.
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