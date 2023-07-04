https://ria.ru/20230704/dokhody-1882151927.html
Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников
Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников - РИА Новости, 04.07.2023
Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников
Российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников имущество, неподтвержденное легальными доходами, на сумму свыше 250 миллиардов рублей,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:31
2023-07-04T14:31
2023-07-04T14:31
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников имущество, неподтвержденное легальными доходами, на сумму свыше 250 миллиардов рублей, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тысяч объектов имущества", - сказал Краснов в ходе межгосударственного совета по противодействию коррупции. По его словам, с начала действия закона о проверке обоснованности происхождения денежных средств, находящихся на счетах чиновников и их семей, прокурорами в суды направлены иски о взыскании в пользу государства более 90 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230628/dokhody-1880984058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия
Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников
С чиновников взыскали более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов в 2022 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников имущество, неподтвержденное легальными доходами, на сумму свыше 250 миллиардов рублей, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тысяч объектов имущества", - сказал Краснов в ходе межгосударственного совета по противодействию коррупции.
По его словам, с начала действия закона о проверке обоснованности происхождения денежных средств, находящихся на счетах чиновников и их семей, прокурорами в суды направлены иски о взыскании в пользу государства более 90 миллионов рублей.
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