https://ria.ru/20230704/dokhody-1882151927.html

Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников

Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников - РИА Новости, 04.07.2023

Генпрокуратура назвала сумму взысканных неподтвержденных доходов чиновников

Российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников имущество, неподтвержденное легальными доходами, на сумму свыше 250 миллиардов рублей,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:31

2023-07-04T14:31

2023-07-04T14:31

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников имущество, неподтвержденное легальными доходами, на сумму свыше 250 миллиардов рублей, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тысяч объектов имущества", - сказал Краснов в ходе межгосударственного совета по противодействию коррупции. По его словам, с начала действия закона о проверке обоснованности происхождения денежных средств, находящихся на счетах чиновников и их семей, прокурорами в суды направлены иски о взыскании в пользу государства более 90 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230628/dokhody-1880984058.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия