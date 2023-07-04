https://ria.ru/20230704/dokhody-1882035141.html
ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнили план по доходам
ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнили план по доходам - РИА Новости, 04.07.2023
ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнили план по доходам
ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнил план по доходам, а вот в Росздравнадзоре доходы отстали от плана на 14%, следует из отчета Счетной... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:04
2023-07-04T01:04
2023-07-04T01:04
галина изотова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнил план по доходам, а вот в Росздравнадзоре доходы отстали от плана на 14%, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджетов ведомств за прошлый год. "В ФМБА, Минздраве и Роспотребнадзоре отмечается значительное перевыполнение плана по доходам (210% - ФМБА, 207% - Минздрав и 118% - Роспотребнадзор). В Росздравнадзоре поступления по доходам составили только 86% плана", - говорится в материалах контрольного ведомства. Там также отмечается, что в отчетном году Минздрав и Росздравнадзор улучшили показатели управления государственными финансами по сравнению с 2021 годом. Однако при этом аудиторы отмечают, что в целом качество планирования доходов пока остается на недостаточном уровне: у всех объектов контроля отмечено как перевыполнение, так и недовыполнение прогнозных показателей. Так, аудиторы отмечают высокое исполнение расходов в ФМБА - 99,1%, Росздравнадзоре - 99%, Минздраве - 97,7%, однако в Роспотребнадзоре исполнение по расходам составило 96,8%, что ниже показателя 2021 года. При этом отмечается невысокое освоение средств в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП): 78,6% - у Минздрава и 60,4% - у Роспотребнадзора. В части Минздрава не введены в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, или 55,6% запланированного. Среди основных причин аудиторы выделают необходимость корректировки проектно-сметной документации. "Невысокий уровень освоения средств по ФАИП не только говорит о недоработках при планировании расходов и осуществлении контроля за реализацией программы, но и создает риски затягивания сроков сдачи объектов", - отметила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводятся в материалах контрольного ведомства. Аудиторы также выявили некоторые нарушения в ходе проверки. Так, основной объем нарушений, выявленных в ходе проверки в ФМБА (4,2 миллиарда рублей) и Роспотребнадзоре (413 миллионов рублей), связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности, в Минздраве – с предоставлением субсидий юрлицам (6,1 миллиарда рублей), в Росздравнадзоре большая часть нарушений относится к сфере законодательства о контрактной системе. Аудиторы также отметили, что в Минздраве, ФМБА и в Роспотребнадзоре выявлены нарушения при формировании государственных заданий, а нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов были зафиксированы в ФМБА и Минздраве.
https://ria.ru/20230704/dokhody-1882033376.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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галина изотова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика
Галина Изотова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Экономика
ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнили план по доходам
Счетпалата: ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнили план по доходам
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году перевыполнил план по доходам, а вот в Росздравнадзоре доходы отстали от плана на 14%, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджетов ведомств за прошлый год.
«
"В ФМБА, Минздраве и Роспотребнадзоре отмечается значительное перевыполнение плана по доходам (210% - ФМБА, 207% - Минздрав и 118% - Роспотребнадзор). В Росздравнадзоре поступления по доходам составили только 86% плана", - говорится в материалах контрольного ведомства.
Там также отмечается, что в отчетном году Минздрав и Росздравнадзор улучшили показатели управления государственными финансами по сравнению с 2021 годом. Однако при этом аудиторы отмечают, что в целом качество планирования доходов пока остается на недостаточном уровне: у всех объектов контроля отмечено как перевыполнение, так и недовыполнение прогнозных показателей.
Так, аудиторы отмечают высокое исполнение расходов в ФМБА - 99,1%, Росздравнадзоре - 99%, Минздраве - 97,7%, однако в Роспотребнадзоре исполнение по расходам составило 96,8%, что ниже показателя 2021 года. При этом отмечается невысокое освоение средств в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП): 78,6% - у Минздрава и 60,4% - у Роспотребнадзора. В части Минздрава не введены в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, или 55,6% запланированного. Среди основных причин аудиторы выделают необходимость корректировки проектно-сметной документации.
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"Невысокий уровень освоения средств по ФАИП не только говорит о недоработках при планировании расходов и осуществлении контроля за реализацией программы, но и создает риски затягивания сроков сдачи объектов", - отметила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова
, слова которой приводятся в материалах контрольного ведомства.
Аудиторы также выявили некоторые нарушения в ходе проверки. Так, основной объем нарушений, выявленных в ходе проверки в ФМБА (4,2 миллиарда рублей) и Роспотребнадзоре (413 миллионов рублей), связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности, в Минздраве – с предоставлением субсидий юрлицам (6,1 миллиарда рублей), в Росздравнадзоре большая часть нарушений относится к сфере законодательства о контрактной системе.
Аудиторы также отметили, что в Минздраве, ФМБА и в Роспотребнадзоре выявлены нарушения при формировании государственных заданий, а нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов были зафиксированы в ФМБА и Минздраве.
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