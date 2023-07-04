https://ria.ru/20230704/dobrovoltsy-1882171628.html

Мишустин заявил, что добровольцы в зоне СВО должны получать все соцгарантии

Мишустин заявил, что добровольцы в зоне СВО должны получать все соцгарантии - РИА Новости, 04.07.2023

Мишустин заявил, что добровольцы в зоне СВО должны получать все соцгарантии

Добровольцы в зоне спецоперации должны получать такие же страховые выплаты, как и остальные военнослужащие, участвующие в СВО, положительный отзыв правительства РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:23

2023-07-04T15:23

2023-07-04T15:56

общество

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

андрей турчак

здоровье - общество

валентина матвиенко

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Добровольцы в зоне спецоперации должны получать такие же страховые выплаты, как и остальные военнослужащие, участвующие в СВО, положительный отзыв правительства на соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе встречи премьера с членами Совета Федерации первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам спецоперации, попросил поддержать законопроект о страховании добровольцев в зоне СВО. "Абсолютно поддерживаем ваше предложение. То есть наши защитники и их близкие должны получать, скажем так, всю возможную помощь, в том числе и в части государственного личного страхования добровольцев, так как эти ребята плечом к плечу, так же, как действующие подразделения, сегодня защищают Родину, и значит нужно, чтобы на них распространялись все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям", - сказал Мишустин. Он напомнил, что до 1 июля добровольческие формирования должны были подписать контракт с министерством обороны для придания им соответствующего юридического правового статуса. "И они будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как военнослужащие. Такое поручение будет дано... Подготовим отзыв правительства в ближайшее время", - сказал Мишустин.Он также отметил, что кабмин уделяет особое внимание вопросам лечения и реабилитации участников специальной военной операции. Мишустин попросил председателя Совфеда Валентину Матвиенко и сенаторов внимательно отслеживать ситуацию в регионах по этому вопросу и подчеркнул важность обратной связи."Мы наладили практически мгновенное реагирование сегодня и, чтобы найти решение, готовы предпринять все для этого необходимое и оказать содействие", - сказал он.

https://ria.ru/20230704/namsaraev-1882071200.html

https://ria.ru/20230614/sotsgarantii-1878058910.html

https://ria.ru/20230704/dobrovoltsy-1882174651.html

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общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, андрей турчак, здоровье - общество, валентина матвиенко