https://ria.ru/20230704/dnr-1882242080.html
Украинские военные выпустили 41 снаряд по ДНР
Украинские военные выпустили 41 снаряд по ДНР - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские военные выпустили 41 снаряд по ДНР
Украинские войска с 18.35 по 19.15 выпустили 41 снаряд по Донецку, Горловке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:45
2023-07-04T19:45
2023-07-04T19:45
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
ясиноватая
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска с 18.35 по 19.15 выпустили 41 снаряд по Донецку, Горловке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.35 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем в 18.40 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Донецк подвергся обстрелам в 18.50, по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Позже в 19.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому района восемь снарядов калибром 155 миллиметров. В то же время по Кировскому району города было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В 19.15 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, горловка, ясиноватая, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
Украинские военные выпустили 41 снаряд по ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 41 снаряд по Донецку, Горловке и Ясиноватой