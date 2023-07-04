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"Что-то случилось". В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского
"Что-то случилось". В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 04.07.2023
"Что-то случилось". В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:52
2023-07-04T11:52
2023-07-04T11:52
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Что-то у Зеленского случилось. Не дай Бог, если у него где-то там "гвоздики выпали". Это будет очень опасно для нас", — предупредил он.По словам политолога, ситуация для Зеленского очень тяжелая: его войска очень слабо продвигаются в наступлении, все меньше украинцев хотят вступать в его армию, а западные "союзники" обманули его с членством в НАТО и теперь присылают меньше оружия. Его заявление в интервью CNN о том, что конфликт не закончится, пока Украина не захватит Крым, показывает его невменяемость и готовность отправить всю украинскую армию на полное уничтожение."Зеленский, очнись, какая победа? Кто-нибудь может его образумить? Он уже не понимает, что говорит", — указал бывший советник Кучмы.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Киев уже утратил 259 танков и 780 бронемашин.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, россия, вооруженные силы украины, нато, youtube
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, YouTube
"Что-то случилось". В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради захвата Крыма