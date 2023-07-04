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В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством - РИА Новости, 04.07.2023
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством
Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что деятельность частных военных компаний (ЧВК) должна контролироваться государством, именно поэтому добровольческий... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:37
2023-07-04T22:37
2023-07-04T22:37
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адам делимханов
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что деятельность частных военных компаний (ЧВК) должна контролироваться государством, именно поэтому добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с Минобороны РФ. Минобороны РФ подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат" в июне. Он определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. "Мы свою позицию выразили и первыми, по поручению Рамзана Ахматовича, подписали данный контракт. Мы считаем, что лучше, чтобы их (ЧВК) не было. Если есть, они должны контролироваться государственными органами. Непосредственно они должны быть в рамках правового поля однозначно ... А те, кто за деньги нанимается выполнять какую-то работу, на наш взгляд, так не должно быть. Все должно быть в правовом поле, и идеологически мы все должны понимать, что сегодня воюем не с украинцами, а с глобализмом, сатанизмом и нетрадиционными ценностями", — заявил Делимханов в эфире телеканала "Россия 1".
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россия, адам делимханов, госдума рф
Россия, Адам Делимханов, Госдума РФ
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством
Депутат Госдумы Делимханов: деятельность ЧВК должна контролироваться государством