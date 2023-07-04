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В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством - РИА Новости, 04.07.2023
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22:37 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/chvk-1882261544.html
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством - РИА Новости, 04.07.2023
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством
Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что деятельность частных военных компаний (ЧВК) должна контролироваться государством, именно поэтому добровольческий... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:37
2023-07-04T22:37
россия
адам делимханов
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что деятельность частных военных компаний (ЧВК) должна контролироваться государством, именно поэтому добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с Минобороны РФ. Минобороны РФ подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат" в июне. Он определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. "Мы свою позицию выразили и первыми, по поручению Рамзана Ахматовича, подписали данный контракт. Мы считаем, что лучше, чтобы их (ЧВК) не было. Если есть, они должны контролироваться государственными органами. Непосредственно они должны быть в рамках правового поля однозначно ... А те, кто за деньги нанимается выполнять какую-то работу, на наш взгляд, так не должно быть. Все должно быть в правовом поле, и идеологически мы все должны понимать, что сегодня воюем не с украинцами, а с глобализмом, сатанизмом и нетрадиционными ценностями", — заявил Делимханов в эфире телеканала "Россия 1".
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россия, адам делимханов, госдума рф
Россия, Адам Делимханов, Госдума РФ
В ГД заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством

Депутат Госдумы Делимханов: деятельность ЧВК должна контролироваться государством

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК
Боец ЧВК - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что деятельность частных военных компаний (ЧВК) должна контролироваться государством, именно поэтому добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с Минобороны РФ.
Минобороны РФ подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат" в июне. Он определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.
"Мы свою позицию выразили и первыми, по поручению Рамзана Ахматовича, подписали данный контракт. Мы считаем, что лучше, чтобы их (ЧВК) не было. Если есть, они должны контролироваться государственными органами. Непосредственно они должны быть в рамках правового поля однозначно ... А те, кто за деньги нанимается выполнять какую-то работу, на наш взгляд, так не должно быть. Все должно быть в правовом поле, и идеологически мы все должны понимать, что сегодня воюем не с украинцами, а с глобализмом, сатанизмом и нетрадиционными ценностями", — заявил Делимханов в эфире телеканала "Россия 1".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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РоссияАдам ДелимхановГосдума РФ
 
 
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