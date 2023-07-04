https://ria.ru/20230704/briks-1882042389.html
В Аргентине выступили за вступление в БРИКС
В Аргентине выступили за вступление в БРИКС - РИА Новости, 04.07.2023
В Аргентине выступили за вступление в БРИКС
Вступление Аргентины в БРИКС позволило бы стране улучшить свои переговорные позиции на международной арене, сообщил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:15
2023-07-04T04:15
2023-07-04T04:15
аргентина
брикс
новый банк развития
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg
ПУЭРТО-ИГУАСУ (АРГЕНТИНА), 4 июл - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС позволило бы стране улучшить свои переговорные позиции на международной арене, сообщил РИА Новости постоянный представитель Аргентины в Меркосур Мариано Кестельбоим. Меркосур – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. "Дай бог, чтобы Аргентина могла присоединиться к БРИКС, это была бы серьезная возможность для страны укрепить свою переговорную позицию на международной арене", - сказал он на полях саммита лидеров стран, входящих в Меркосур. Он добавил, что страны БРИКС, в свою очередь, могли бы обеспечить Аргентине "политическую поддержку для защиты интересов". Ранее агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф сообщило, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20220628/briks-1798741855.html
https://ria.ru/20221001/briks-1820821941.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881250018_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_27f5048de917ffeb26a34fe4b90d0567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, брикс, новый банк развития, в мире
Аргентина, БРИКС, Новый банк развития, В мире
В Аргентине выступили за вступление в БРИКС
Представитель Аргентины в Меркосур указал на позитивные перспективы вступления в БРИКС
ПУЭРТО-ИГУАСУ (АРГЕНТИНА), 4 июл - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС позволило бы стране улучшить свои переговорные позиции на международной арене, сообщил РИА Новости постоянный представитель Аргентины в Меркосур Мариано Кестельбоим.
Меркосур – общий рынок стран Южной Америки
, объединяющий Аргентину, Уругвай
, Парагвай
и Бразилию
. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне
был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС
"Дай бог, чтобы Аргентина могла присоединиться к БРИКС, это была бы серьезная возможность для страны укрепить свою переговорную позицию на международной арене", - сказал он на полях саммита лидеров стран, входящих в Меркосур.
Он добавил, что страны БРИКС, в свою очередь, могли бы обеспечить Аргентине "политическую поддержку для защиты интересов".
Ранее агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф сообщило, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития
БРИКС уже в августе.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт