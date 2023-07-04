https://ria.ru/20230704/briks-1882042389.html

В Аргентине выступили за вступление в БРИКС

В Аргентине выступили за вступление в БРИКС - РИА Новости, 04.07.2023

В Аргентине выступили за вступление в БРИКС

Вступление Аргентины в БРИКС позволило бы стране улучшить свои переговорные позиции на международной арене, сообщил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T04:15

2023-07-04T04:15

2023-07-04T04:15

аргентина

брикс

новый банк развития

в мире

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ПУЭРТО-ИГУАСУ (АРГЕНТИНА), 4 июл - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС позволило бы стране улучшить свои переговорные позиции на международной арене, сообщил РИА Новости постоянный представитель Аргентины в Меркосур Мариано Кестельбоим. Меркосур – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. "Дай бог, чтобы Аргентина могла присоединиться к БРИКС, это была бы серьезная возможность для страны укрепить свою переговорную позицию на международной арене", - сказал он на полях саммита лидеров стран, входящих в Меркосур. Он добавил, что страны БРИКС, в свою очередь, могли бы обеспечить Аргентине "политическую поддержку для защиты интересов". Ранее агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф сообщило, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20220628/briks-1798741855.html

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аргентина, брикс, новый банк развития, в мире