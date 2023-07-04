https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html

Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 04.07.2023

Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод"... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:06

2023-07-04T15:06

2023-07-04T18:01

технологии

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод" уничтожил замаскированный украинский наблюдательный пункт, бывший элементом укрепрайона на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости российский офицер. "Операция по уничтожению наблюдательного пункта украинских боевиков осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА. С помощью разведывательного коптера было отслежено местонахождение цели и осуществлена съемка применения ударного дрона, а также реализована функция средства объективного контроля. При этом оператор FPV-дрона камикадзе "Овод" навелся по предоставленным ему координатам, спикировал дроном-камикадзе на цель и точно ее поразил", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.Заключительное испытание нового FPV-дрона состоялось 21 июня под Донецком. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность дрона "Овод" составляет 4 килограмма. Коптер оснащен цветной камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. Стоимость данного БПЛА составляет около 40 тысяч рублей. Дроны уже применяются в ВС РФ на различных направлениях в зоне СВО.

https://ria.ru/20230704/sklad-1882144186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой Кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой российским FPV-дроном "Овод" 2023-07-04T15:06 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины