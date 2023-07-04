Рейтинг@Mail.ru
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 04.07.2023 (обновлено: 18:01 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 04.07.2023
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод"... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:06
2023-07-04T18:01
технологии
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882211708_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7abf4c3171fe29d88f7dde558f83890d.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод" уничтожил замаскированный украинский наблюдательный пункт, бывший элементом укрепрайона на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости российский офицер. "Операция по уничтожению наблюдательного пункта украинских боевиков осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА. С помощью разведывательного коптера было отслежено местонахождение цели и осуществлена съемка применения ударного дрона, а также реализована функция средства объективного контроля. При этом оператор FPV-дрона камикадзе "Овод" навелся по предоставленным ему координатам, спикировал дроном-камикадзе на цель и точно ее поразил", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.Заключительное испытание нового FPV-дрона состоялось 21 июня под Донецком. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность дрона "Овод" составляет 4 килограмма. Коптер оснащен цветной камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. Стоимость данного БПЛА составляет около 40 тысяч рублей. Дроны уже применяются в ВС РФ на различных направлениях в зоне СВО.
https://ria.ru/20230704/sklad-1882144186.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой
Кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой российским FPV-дроном "Овод"
2023-07-04T15:06
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882211708_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_15652e4a7a7502e734aec73a8ffbee0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Технологии, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российский дрон "Овод" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод" уничтожил замаскированный украинский наблюдательный пункт, бывший элементом укрепрайона на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости российский офицер.
"Операция по уничтожению наблюдательного пункта украинских боевиков осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА. С помощью разведывательного коптера было отслежено местонахождение цели и осуществлена съемка применения ударного дрона, а также реализована функция средства объективного контроля. При этом оператор FPV-дрона камикадзе "Овод" навелся по предоставленным ему координатам, спикировал дроном-камикадзе на цель и точно ее поразил", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.
Заключительное испытание нового FPV-дрона состоялось 21 июня под Донецком. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность дрона "Овод" составляет 4 килограмма. Коптер оснащен цветной камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. Стоимость данного БПЛА составляет около 40 тысяч рублей. Дроны уже применяются в ВС РФ на различных направлениях в зоне СВО.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала