https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 04.07.2023
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод"... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:06
2023-07-04T15:06
2023-07-04T18:01
технологии
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод" уничтожил замаскированный украинский наблюдательный пункт, бывший элементом укрепрайона на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости российский офицер. "Операция по уничтожению наблюдательного пункта украинских боевиков осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА. С помощью разведывательного коптера было отслежено местонахождение цели и осуществлена съемка применения ударного дрона, а также реализована функция средства объективного контроля. При этом оператор FPV-дрона камикадзе "Овод" навелся по предоставленным ему координатам, спикировал дроном-камикадзе на цель и точно ее поразил", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.Заключительное испытание нового FPV-дрона состоялось 21 июня под Донецком. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность дрона "Овод" составляет 4 килограмма. Коптер оснащен цветной камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. Стоимость данного БПЛА составляет около 40 тысяч рублей. Дроны уже применяются в ВС РФ на различных направлениях в зоне СВО.
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Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой
Кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой российским FPV-дроном "Овод"
2023-07-04T15:06
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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Технологии, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
Российский дрон "Овод" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с помощью нового российского FPV-дрона "Овод" уничтожил замаскированный украинский наблюдательный пункт, бывший элементом укрепрайона на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости российский офицер.
"Операция по уничтожению наблюдательного пункта украинских боевиков осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА. С помощью разведывательного коптера было отслежено местонахождение цели и осуществлена съемка применения ударного дрона, а также реализована функция средства объективного контроля. При этом оператор FPV-дрона камикадзе "Овод" навелся по предоставленным ему координатам, спикировал дроном-камикадзе на цель и точно ее поразил", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.
Заключительное испытание нового FPV-дрона состоялось 21 июня под Донецком. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность дрона "Овод" составляет 4 килограмма. Коптер оснащен цветной камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. Стоимость данного БПЛА составляет около 40 тысяч рублей. Дроны уже применяются в ВС РФ на различных направлениях в зоне СВО.
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