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Пекин отменил визит Борреля в Китай - РИА Новости, 04.07.2023
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15:19 04.07.2023 (обновлено: 16:04 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/borrel-1882169913.html
Пекин отменил визит Борреля в Китай
Пекин отменил визит Борреля в Китай - РИА Новости, 04.07.2023
Пекин отменил визит Борреля в Китай
Власти Китая отменили визит в страну главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля, сообщило Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:19
2023-07-04T16:04
в мире
китай
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Китая отменили визит в страну главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля, сообщило Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии Набилу Массрали.&quot;К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами о том, что визит в запланированные на следующей неделе даты больше невозможен и мы должны искать альтернативы&quot;, — заявила собеседница агентства.Она не уточнила, на какие даты могут перенести поездку.О том, что Боррель на следующей неделе планирует отправиться на переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими чиновниками, ранее сегодня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Евросоюза в Китае Хорхе Толедо.Как заявлял Толедо на проходящем в Пекине XI Всемирном форуме мира, Брюссель продолжит поднимать стратегические вопросы в контактах с Китаем, среди которых соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной.Кроме того, о планируемом визите главы европейской дипломатии стало известно на фоне попыток Китая убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели меры экспортного контроля для ограничения доступа КНР к передовым технологиям.
https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html
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в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Жозеп Боррель, Евросоюз
Пекин отменил визит Борреля в Китай

Reuters: Китай отменил намеченный на 10 июля визит главы дипломатии ЕС Борреля в Пекин

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Китая отменили визит в страну главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля, сообщило Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии Набилу Массрали.
«

"К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами о том, что визит в запланированные на следующей неделе даты больше невозможен и мы должны искать альтернативы", — заявила собеседница агентства.

Она не уточнила, на какие даты могут перенести поездку.
О том, что Боррель на следующей неделе планирует отправиться на переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими чиновниками, ранее сегодня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Евросоюза в Китае Хорхе Толедо.
Как заявлял Толедо на проходящем в Пекине XI Всемирном форуме мира, Брюссель продолжит поднимать стратегические вопросы в контактах с Китаем, среди которых соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной.
Кроме того, о планируемом визите главы европейской дипломатии стало известно на фоне попыток Китая убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели меры экспортного контроля для ограничения доступа КНР к передовым технологиям.
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