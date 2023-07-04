https://ria.ru/20230704/borrel-1882169913.html

Пекин отменил визит Борреля в Китай

Пекин отменил визит Борреля в Китай - РИА Новости, 04.07.2023

Пекин отменил визит Борреля в Китай

Власти Китая отменили визит в страну главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля, сообщило Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:19

2023-07-04T15:19

2023-07-04T16:04

в мире

китай

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Китая отменили визит в страну главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля, сообщило Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии Набилу Массрали."К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами о том, что визит в запланированные на следующей неделе даты больше невозможен и мы должны искать альтернативы", — заявила собеседница агентства.Она не уточнила, на какие даты могут перенести поездку.О том, что Боррель на следующей неделе планирует отправиться на переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими чиновниками, ранее сегодня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Евросоюза в Китае Хорхе Толедо.Как заявлял Толедо на проходящем в Пекине XI Всемирном форуме мира, Брюссель продолжит поднимать стратегические вопросы в контактах с Китаем, среди которых соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной.Кроме того, о планируемом визите главы европейской дипломатии стало известно на фоне попыток Китая убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели меры экспортного контроля для ограничения доступа КНР к передовым технологиям.

https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз