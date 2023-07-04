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Боррель 10 июля посетит Китай - РИА Новости, 04.07.2023
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09:35 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/borrel-1882063151.html
Боррель 10 июля посетит Китай
Боррель 10 июля посетит Китай - РИА Новости, 04.07.2023
Боррель 10 июля посетит Китай
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится на следующей неделе в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:35
2023-07-04T09:35
в мире
китай
пекин
брюссель
цинь ган
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится на следующей неделе в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными лицами, передает агентство Блумберг со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо. "Жозеп Боррель прибудет в понедельник в Пекин и встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными лицами", - приводит агентство слова Толедо. Как отмечается, на 11-ом Всемирном форуме мира в Пекине Толедо заявил, что Брюссель продолжит поднимать вопросы стратегического характера с Китаем, среди них соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной. Посол ЕС в Китае, чьи слова передает агентство, добавил, что, вероятно, в сентябре стороны продолжат ведение диалога в области экономики и торговли. Он также заявил о возможности проведения саммита с участием лидеров Китая и ЕС в конце года. "Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам в областях, где мы сотрудничаем, конкурируем и где у нас есть системное соперничество", - приводит агентство слова Толедо. По данным агентства, сообщение о визите Борреля поступило на фоне попыток Китая убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели в отношении Китая ряд мер экспортного контроля с целью ограничить доступ Пекина к передовым технологиям.
https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html
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в мире, китай, пекин, брюссель, цинь ган, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Брюссель, Цинь Ган, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель 10 июля посетит Китай

Глава дипломатии ЕС Боррель встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится на следующей неделе в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными лицами, передает агентство Блумберг со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо.
"Жозеп Боррель прибудет в понедельник в Пекин и встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными лицами", - приводит агентство слова Толедо.
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Как отмечается, на 11-ом Всемирном форуме мира в Пекине Толедо заявил, что Брюссель продолжит поднимать вопросы стратегического характера с Китаем, среди них соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной.
Посол ЕС в Китае, чьи слова передает агентство, добавил, что, вероятно, в сентябре стороны продолжат ведение диалога в области экономики и торговли. Он также заявил о возможности проведения саммита с участием лидеров Китая и ЕС в конце года.
«
"Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам в областях, где мы сотрудничаем, конкурируем и где у нас есть системное соперничество", - приводит агентство слова Толедо.
По данным агентства, сообщение о визите Борреля поступило на фоне попыток Китая убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели в отношении Китая ряд мер экспортного контроля с целью ограничить доступ Пекина к передовым технологиям.
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В миреКитайПекинБрюссельЦинь ГанЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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