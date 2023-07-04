https://ria.ru/20230704/borrel-1882063151.html

Боррель 10 июля посетит Китай

Боррель 10 июля посетит Китай - РИА Новости, 04.07.2023

Боррель 10 июля посетит Китай

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится на следующей неделе в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:35

2023-07-04T09:35

2023-07-04T09:35

в мире

китай

пекин

брюссель

цинь ган

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится на следующей неделе в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными лицами, передает агентство Блумберг со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо. "Жозеп Боррель прибудет в понедельник в Пекин и встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными лицами", - приводит агентство слова Толедо. Как отмечается, на 11-ом Всемирном форуме мира в Пекине Толедо заявил, что Брюссель продолжит поднимать вопросы стратегического характера с Китаем, среди них соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной. Посол ЕС в Китае, чьи слова передает агентство, добавил, что, вероятно, в сентябре стороны продолжат ведение диалога в области экономики и торговли. Он также заявил о возможности проведения саммита с участием лидеров Китая и ЕС в конце года. "Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам в областях, где мы сотрудничаем, конкурируем и где у нас есть системное соперничество", - приводит агентство слова Толедо. По данным агентства, сообщение о визите Борреля поступило на фоне попыток Китая убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели в отношении Китая ряд мер экспортного контроля с целью ограничить доступ Пекина к передовым технологиям.

https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html

https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html

китай

пекин

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, брюссель, цинь ган, жозеп боррель, евросоюз