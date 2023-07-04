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Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы - РИА Новости, 04.07.2023
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16:43 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882195147.html
Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы
Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы - РИА Новости, 04.07.2023
Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы
Минтруд в ближайшее время не планирует никаких изменений на рынке труда, безработица будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться, заявил министр... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:43
2023-07-04T16:43
антон котяков
владимир путин
татьяна голикова
экономика
россия
безработица
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минтруд в ближайшее время не планирует никаких изменений на рынке труда, безработица будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться", - сказал Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным с правительством во вторник. По его словам, Минтруд концентрирует свои усилия на удовлетворении потребностей по отбору квалифицированных кадров для промышленных предприятий. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в мае снизился до рекордного минимума в 3,2%.
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антон котяков, владимир путин, татьяна голикова, экономика, россия, безработица, общество
Антон Котяков, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Экономика, Россия, Безработица, Общество
Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы

Глава Минтруда Котяков спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы в России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Минтруда Антон Котяков
Глава Минтруда Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Минтруда Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минтруд в ближайшее время не планирует никаких изменений на рынке труда, безработица будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сегодня сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться", - сказал Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным с правительством во вторник.
По его словам, Минтруд концентрирует свои усилия на удовлетворении потребностей по отбору квалифицированных кадров для промышленных предприятий.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в мае снизился до рекордного минимума в 3,2%.
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Антон КотяковВладимир ПутинТатьяна ГоликоваЭкономикаРоссияБезработицаОбщество
 
 
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