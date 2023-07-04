https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882195147.html

Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы

Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы - РИА Новости, 04.07.2023

Глава Минтруда спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы

Минтруд в ближайшее время не планирует никаких изменений на рынке труда, безработица будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться, заявил министр... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:43

2023-07-04T16:43

2023-07-04T16:43

антон котяков

владимир путин

татьяна голикова

экономика

россия

безработица

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минтруд в ближайшее время не планирует никаких изменений на рынке труда, безработица будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться", - сказал Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным с правительством во вторник. По его словам, Минтруд концентрирует свои усилия на удовлетворении потребностей по отбору квалифицированных кадров для промышленных предприятий. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в мае снизился до рекордного минимума в 3,2%.

https://ria.ru/20230517/bezrabotitsa-1872412236.html

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антон котяков, владимир путин, татьяна голикова, экономика, россия, безработица, общество