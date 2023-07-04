https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882190158.html

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума - РИА Новости, 04.07.2023

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 3,2 процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:28

2023-07-04T16:28

2023-07-04T16:56

россия

владимир путин

антон котяков

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 3,2 процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Сейчас самый низкий показатель по безработице: 73,4 миллиона человек работают, безработными числятся 2,4 миллиона человек — 3,2 процента. Исторический минимум", — подчеркнул глава государства.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в разговоре с президентом дополнил, что в России количество занятых граждан за год возросло на 1,5 миллиона человек."Действительно, за последние годы рынок труда серьезно трансформировался на фоне санкций и ухода иностранных компаний", — уточнил он.Котяков также напомнил, что многие эксперты предрекали рост безработицы в России, но их прогнозы оказались ошибочными.

https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882187689.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, антон котяков