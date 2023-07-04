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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума - РИА Новости, 04.07.2023
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16:28 04.07.2023 (обновлено: 16:56 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882190158.html
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума - РИА Новости, 04.07.2023
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 3,2 процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:28
2023-07-04T16:56
россия
владимир путин
антон котяков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 3,2 процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.&quot;Сейчас самый низкий показатель по безработице: 73,4 миллиона человек работают, безработными числятся 2,4 миллиона человек — 3,2 процента. Исторический минимум&quot;, — подчеркнул глава государства.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в разговоре с президентом дополнил, что в России количество занятых граждан за год возросло на 1,5 миллиона человек."Действительно, за последние годы рынок труда серьезно трансформировался на фоне санкций и ухода иностранных компаний", — уточнил он.Котяков также напомнил, что многие эксперты предрекали рост безработицы в России, но их прогнозы оказались ошибочными.
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россия, владимир путин, антон котяков
Россия, Владимир Путин, Антон Котяков
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Путин: уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 3,2 процента

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 3,2 процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«

"Сейчас самый низкий показатель по безработице: 73,4 миллиона человек работают, безработными числятся 2,4 миллиона человек — 3,2 процента. Исторический минимум", — подчеркнул глава государства.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в разговоре с президентом дополнил, что в России количество занятых граждан за год возросло на 1,5 миллиона человек.
"Действительно, за последние годы рынок труда серьезно трансформировался на фоне санкций и ухода иностранных компаний", — уточнил он.
Котяков также напомнил, что многие эксперты предрекали рост безработицы в России, но их прогнозы оказались ошибочными.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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