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Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась
Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась - РИА Новости, 04.07.2023
Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась
Безработица среди молодых людей от 20 до 25 лет в России снизилась до 11,5%, заявил министр труда Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:17
2023-07-04T16:17
2023-07-04T16:17
общество
здоровье - общество
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Безработица среди молодых людей от 20 до 25 лет в России снизилась до 11,5%, заявил министр труда Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Безработица сократилась во всех возрастных группах, но что особенно важно, этот показатель снизился и в возрастной группе среди молодых людей. Трудности у соискателей до 25 лет возникают в основном при поиске работы, которую нужно или возможно совмещать с учебой, либо при выборе первого места работы, трудоустройства, так сказать, на старте профессионального пути. В 2021 году, когда при вашей поддержке, Владимир Владимирович, была принята долгосрочная программа содействия молодежной занятости, уровень безработицы среди соискателей в возрасте от 20 до 25 лет составлял свыше 17%. Сегодня этот показатель 11,5%", - сказал Котяков. Снижается, добавил министр, и неполная занятость. "За год, по данным оперативного мониторинга, более чем втрое снизилась численности работников, которые находятся в простое и находятся в режиме неполного рабочего дня", - отметил он.
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общество, здоровье - общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась
Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась до 11,5 процента