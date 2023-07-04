https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882187689.html

Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась

Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась - РИА Новости, 04.07.2023

Минтруд сообщил, что безработица среди молодых людей в России снизилась

Безработица среди молодых людей от 20 до 25 лет в России снизилась до 11,5%, заявил министр труда Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:17

2023-07-04T16:17

2023-07-04T16:17

общество

здоровье - общество

россия

антон котяков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Безработица среди молодых людей от 20 до 25 лет в России снизилась до 11,5%, заявил министр труда Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Безработица сократилась во всех возрастных группах, но что особенно важно, этот показатель снизился и в возрастной группе среди молодых людей. Трудности у соискателей до 25 лет возникают в основном при поиске работы, которую нужно или возможно совмещать с учебой, либо при выборе первого места работы, трудоустройства, так сказать, на старте профессионального пути. В 2021 году, когда при вашей поддержке, Владимир Владимирович, была принята долгосрочная программа содействия молодежной занятости, уровень безработицы среди соискателей в возрасте от 20 до 25 лет составлял свыше 17%. Сегодня этот показатель 11,5%", - сказал Котяков. Снижается, добавил министр, и неполная занятость. "За год, по данным оперативного мониторинга, более чем втрое снизилась численности работников, которые находятся в простое и находятся в режиме неполного рабочего дня", - отметил он.

https://ria.ru/20230703/mrot-1881895821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, антон котяков, владимир путин