https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882261857.html
Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков
Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023
Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков
За последние шесть дней уличных беспорядков, спровоцированных убийством в пригороде Парижа полицейским подростка, во Франции задержаны 3625 человек, среди них... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:44
2023-07-04T22:44
2023-07-04T22:57
в мире
париж
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881834609_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f2e6d0db8d634f9ca978ce32a139184.jpg
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. За последние шесть дней уличных беспорядков, спровоцированных убийством в пригороде Парижа полицейским подростка, во Франции задержаны 3625 человек, среди них 1124 несовершеннолетних, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на министерство юстиции. Отмечается, что 990 дел было передано суду, 480 из них было рассмотрено немедленно по ускоренной процедуре. "На текущий момент 380 человек были приговорены к тюремному заключению", - говорится на сайте канала. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около торговых торговых центров.
https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881764606.html
https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881834609_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d36fc8e481e2fb6c52f03aedb051100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков
BFMTV: во Франции задержали 3625 человек за шесть дней уличных беспорядков