https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882261857.html

Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков

Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023

Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков

За последние шесть дней уличных беспорядков, спровоцированных убийством в пригороде Парижа полицейским подростка, во Франции задержаны 3625 человек, среди них... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:44

2023-07-04T22:44

2023-07-04T22:57

в мире

париж

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. За последние шесть дней уличных беспорядков, спровоцированных убийством в пригороде Парижа полицейским подростка, во Франции задержаны 3625 человек, среди них 1124 несовершеннолетних, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на министерство юстиции. Отмечается, что 990 дел было передано суду, 480 из них было рассмотрено немедленно по ускоренной процедуре. "На текущий момент 380 человек были приговорены к тюремному заключению", - говорится на сайте канала. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около торговых торговых центров.

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881764606.html

https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html

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в мире, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере