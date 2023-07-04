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Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию - РИА Новости, 04.07.2023
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20:40 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882249466.html
Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию
Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию - РИА Новости, 04.07.2023
Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию
Примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:40
2023-07-04T20:40
в мире
франция
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского, следует из результатов опроса исследовательского центра Elabe, опубликованных во вторник телеканалом BFMTV. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более 1000 торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около 10 торговых центров. "Обвинения актов насилия единодушны вне зависимости от категории населения и политических взглядов. Точнее, 93% французов осуждают нападения на общественные здания и 89% - в отношении полиции", - отмечается в материале. Подчеркивается, что 20% респондентов утверждают, что понимают, чем вызвана жестокость в отношении полицейских, 14% одновременно осуждают и понимают насилие в отношении полиции. "Смерть подростка, которого застрелил полицейский, на прошлой неделе помещенный под стражу и сейчас находящийся под следствием, рассматривается 89% французов как повод для большинства протестующих, чтобы наводить беспорядки", - отмечается в статье. Главными причинами волны насилия участники опроса назвали недостаточный контроль со стороны родителей (66%), недостаточно суровую судебную систему (55%) и наркотрафик в некоторых кварталах (43%). Опрос был проведен 3 и 4 июля по репрезентативной выборке среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Франции. Статпогрешность не превышает 3,1%.
https://ria.ru/20230703/besporyadki-1882024080.html
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в мире, франция, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию

Опрос: около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию на фоне беспорядков

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского, следует из результатов опроса исследовательского центра Elabe, опубликованных во вторник телеканалом BFMTV.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более 1000 торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около 10 торговых центров.
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«
"Обвинения актов насилия единодушны вне зависимости от категории населения и политических взглядов. Точнее, 93% французов осуждают нападения на общественные здания и 89% - в отношении полиции", - отмечается в материале.
Подчеркивается, что 20% респондентов утверждают, что понимают, чем вызвана жестокость в отношении полицейских, 14% одновременно осуждают и понимают насилие в отношении полиции. "Смерть подростка, которого застрелил полицейский, на прошлой неделе помещенный под стражу и сейчас находящийся под следствием, рассматривается 89% французов как повод для большинства протестующих, чтобы наводить беспорядки", - отмечается в статье.
Главными причинами волны насилия участники опроса назвали недостаточный контроль со стороны родителей (66%), недостаточно суровую судебную систему (55%) и наркотрафик в некоторых кварталах (43%).
Опрос был проведен 3 и 4 июля по репрезентативной выборке среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Франции. Статпогрешность не превышает 3,1%.
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