https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882249466.html

Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию

Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию - РИА Новости, 04.07.2023

Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию

Примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:40

2023-07-04T20:40

2023-07-04T20:40

в мире

франция

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского, следует из результатов опроса исследовательского центра Elabe, опубликованных во вторник телеканалом BFMTV. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более 1000 торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около 10 торговых центров. "Обвинения актов насилия единодушны вне зависимости от категории населения и политических взглядов. Точнее, 93% французов осуждают нападения на общественные здания и 89% - в отношении полиции", - отмечается в материале. Подчеркивается, что 20% респондентов утверждают, что понимают, чем вызвана жестокость в отношении полицейских, 14% одновременно осуждают и понимают насилие в отношении полиции. "Смерть подростка, которого застрелил полицейский, на прошлой неделе помещенный под стражу и сейчас находящийся под следствием, рассматривается 89% французов как повод для большинства протестующих, чтобы наводить беспорядки", - отмечается в статье. Главными причинами волны насилия участники опроса назвали недостаточный контроль со стороны родителей (66%), недостаточно суровую судебную систему (55%) и наркотрафик в некоторых кварталах (43%). Опрос был проведен 3 и 4 июля по репрезентативной выборке среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Франции. Статпогрешность не превышает 3,1%.

https://ria.ru/20230703/besporyadki-1882024080.html

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882218067.html

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в мире, франция, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере