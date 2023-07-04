Около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию
Опрос: около 90 процентов французов осуждают нападения на полицию на фоне беспорядков
© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского, следует из результатов опроса исследовательского центра Elabe, опубликованных во вторник телеканалом BFMTV.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более 1000 торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около 10 торговых центров.
«
"Обвинения актов насилия единодушны вне зависимости от категории населения и политических взглядов. Точнее, 93% французов осуждают нападения на общественные здания и 89% - в отношении полиции", - отмечается в материале.
Подчеркивается, что 20% респондентов утверждают, что понимают, чем вызвана жестокость в отношении полицейских, 14% одновременно осуждают и понимают насилие в отношении полиции. "Смерть подростка, которого застрелил полицейский, на прошлой неделе помещенный под стражу и сейчас находящийся под следствием, рассматривается 89% французов как повод для большинства протестующих, чтобы наводить беспорядки", - отмечается в статье.
Главными причинами волны насилия участники опроса назвали недостаточный контроль со стороны родителей (66%), недостаточно суровую судебную систему (55%) и наркотрафик в некоторых кварталах (43%).
Опрос был проведен 3 и 4 июля по репрезентативной выборке среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Франции. Статпогрешность не превышает 3,1%.