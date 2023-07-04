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Премьер-министр Франции обвинила оппозицию в оправдании беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023
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17:25 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882208749.html
Премьер-министр Франции обвинила оппозицию в оправдании беспорядков
Премьер-министр Франции обвинила оппозицию в оправдании беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер-министр Франции обвинила оппозицию в оправдании беспорядков
Премьер-министр Франции Элизабет Борн обвинила партию "Непокоренная Франция" в оправдании насилия и разжигании конфликта на фоне массовых беспорядков, вызванных РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:25
2023-07-04T17:25
в мире
франция
элизабет борн
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн обвинила партию "Непокоренная Франция" в оправдании насилия и разжигании конфликта на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского. "Вы могли бы, как ваши союзники из фракции NUPES (коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" – ред.), выразить соболезнования после смерти 17-летнего молодого человека, потребовать справедливости и недвусмысленно призвать к спокойствию. Но вы и другие парламентарии вашей партии выбрали другой путь – крайностей, словесной жестокости и постоянного оправдания насилия", - сказала она во вторник на заседании нижней палаты французского парламента. Трансляция вел телеканал BFMTV. Глава правительства добавила, что партия выходит за рамки "республиканского строя", говоря в связи с протестами о "разрешении на убийство для полицейских, смертной казни для молодежи (неблагополучных – ред.) районов" и о том, что "цель оправдывает средства". В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.
https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882161393.html
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в мире, франция, элизабет борн, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Элизабет Борн, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Премьер-министр Франции обвинила оппозицию в оправдании беспорядков

Премьер-министр Франции Элизабет Борн обвинила оппозицию в оправдании беспорядков

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Элизабет Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн обвинила партию "Непокоренная Франция" в оправдании насилия и разжигании конфликта на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского.
"Вы могли бы, как ваши союзники из фракции NUPES (коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" – ред.), выразить соболезнования после смерти 17-летнего молодого человека, потребовать справедливости и недвусмысленно призвать к спокойствию. Но вы и другие парламентарии вашей партии выбрали другой путь – крайностей, словесной жестокости и постоянного оправдания насилия", - сказала она во вторник на заседании нижней палаты французского парламента.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Пик беспорядков во Франции после убийства юноши прошел, заявил Макрон
Вчера, 14:59
Трансляция вел телеканал BFMTV.
Глава правительства добавила, что партия выходит за рамки "республиканского строя", говоря в связи с протестами о "разрешении на убийство для полицейских, смертной казни для молодежи (неблагополучных – ред.) районов" и о том, что "цель оправдывает средства".
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Цепная реакция. Чем обернутся для Европы массовые беспорядки во Франции
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияЭлизабет БорнНантерБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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