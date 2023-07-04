https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882161393.html

Пик беспорядков во Франции после убийства юноши прошел, заявил Макрон

Пик беспорядков во Франции после убийства юноши прошел, заявил Макрон - РИА Новости, 04.07.2023

Пик беспорядков во Франции после убийства юноши прошел, заявил Макрон

Пик беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейскими подростка, прошел, заявил президент страны Эммануэль Макрон на встрече с главами 241-й... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:59

2023-07-04T14:59

2023-07-04T15:41

в мире

франция

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Пик беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейскими подростка, прошел, заявил президент страны Эммануэль Макрон на встрече с главами 241-й коммуны, наиболее пострадавшей от протестов."Пик, который мы наблюдали в первые вечера, прошел", — приводит его слова телеканал BFM. Вместе с тем французский лидер указал, что будет внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни и недели. По его словам, приоритет властей — установление прочного порядка.При этом ранее Макрон подчеркивал, что власти должны сохранять максимальный уровень готовности, поскольку говорить о снижении волны беспорядков еще рано.Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины и банки. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Задержаны около двух с половиной тысяч человек, треть из них — несовершеннолетние. По данным Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров.

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882062042.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере