https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882055726.html

Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2023

Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Москве и Московской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:38

2023-07-04T08:38

2023-07-04T12:31

министерство обороны рф (минобороны рф)

московская область (подмосковье)

москва

новая москва

происшествия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Москве и Московской области, сообщило Минобороны."Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района", — говорится в сообщении.При отражении атаки никто не пострадал, разрушений нет, заключили в оборонном ведомстве.Ранее об атаке украинских дронов на Московский регион сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли.

https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), москва, новая москва, происшествия