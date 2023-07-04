https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882055726.html
Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2023
Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Москве и Московской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:38
2023-07-04T08:38
2023-07-04T12:31
министерство обороны рф (минобороны рф)
московская область (подмосковье)
москва
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Москве и Московской области, сообщило Минобороны."Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района", — говорится в сообщении.При отражении атаки никто не пострадал, разрушений нет, заключили в оборонном ведомстве.Ранее об атаке украинских дронов на Московский регион сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли.
https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), москва, новая москва, происшествия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье), Москва, Новая Москва, Происшествия
Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
МО РФ: системы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье