Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 04.07.2023 (обновлено: 09:08 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882053491.html
В Новой Москве сбили еще два беспилотника
В Новой Москве сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023
В Новой Москве сбили еще два беспилотника
Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:16
2023-07-04T09:08
происшествия
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.&quot;Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет&quot;, — сказал собеседник агентства.Таким образом, всего в Московском регионе утром во вторник сбили пять дронов. Ранее два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Ранее об атаке украинских дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли.
https://ria.ru/20230702/pvo-1881733440.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2b4e285dfe452677e2d04b668c7139f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В Новой Москве сбили еще два беспилотника

В Новой Москве сбили еще два беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«

"Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, всего в Московском регионе утром во вторник сбили пять дронов. Ранее два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки.
Ранее об атаке украинских дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
2 июля, 12:20
 
ПроисшествияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала