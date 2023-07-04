https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882053491.html
В Новой Москве сбили еще два беспилотника
В Новой Москве сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023
В Новой Москве сбили еще два беспилотника
Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:16
2023-07-04T08:16
2023-07-04T09:08
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.Таким образом, всего в Московском регионе утром во вторник сбили пять дронов. Ранее два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Ранее об атаке украинских дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли.
https://ria.ru/20230702/pvo-1881733440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В Новой Москве сбили еще два беспилотника
В Новой Москве сбили еще два беспилотника, пострадавших нет