https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882053491.html

В Новой Москве сбили еще два беспилотника

В Новой Москве сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023

В Новой Москве сбили еще два беспилотника

Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:16

2023-07-04T08:16

2023-07-04T09:08

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.Таким образом, всего в Московском регионе утром во вторник сбили пять дронов. Ранее два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Ранее об атаке украинских дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли.

https://ria.ru/20230702/pvo-1881733440.html

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новая москва