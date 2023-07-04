https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882046010.html
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:25
2023-07-04T06:25
2023-07-04T06:29
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле", — сказал собеседник агентства.Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
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новая москва, россия, беспилотники, происшествия
Новая Москва, Россия, Беспилотники, Происшествия
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника
Экстренные службы: в Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника