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В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023
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06:25 04.07.2023 (обновлено: 06:29 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/bespilotniki-1882046010.html
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.07.2023
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:25
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новая москва
россия
беспилотники
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле", — сказал собеседник агентства.Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
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новая москва, россия, беспилотники, происшествия
Новая Москва, Россия, Беспилотники, Происшествия
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника

Экстренные службы: в Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле", — сказал собеседник агентства.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
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Новая МоскваРоссияБеспилотникиПроисшествия
 
 
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