https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882057591.html
МЧС опровергло сообщения о падении беспилотника на гараж в Новой Москве
МЧС опровергло сообщения о падении беспилотника на гараж в Новой Москве - РИА Новости, 04.07.2023
МЧС опровергло сообщения о падении беспилотника на гараж в Новой Москве
Сообщения о пожаре в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино в Новой Москве вследствие падения беспилотника недостоверны, сказали в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:53
2023-07-04T08:53
2023-07-04T08:57
происшествия
новая москва
кубинка
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сообщения о пожаре в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино в Новой Москве вследствие падения беспилотника недостоверны, сказали в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 06.24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, поселение Первомайское, деревня Кривошеино, дом 15, где происходило возгорание двухэтажного гаража на площади 35 квадратных метров" - говорится в сообщении. Уточняется, что в 07.06 пожар был локализован, а в 07.30 - ликвидирован. Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки. "Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны", - добавляется в сообщении. Во вторник представитель экстренных служб информировал РИА Новости, что четыре БПЛА сбиты в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты. Другие авиагавани Москвы и Московской области работали штатно, сообщила Росавиация. Ограничения на полеты в районе аэропорта были сняты в 8.00.
https://ria.ru/20230704/ataka-1882054544.html
новая москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, новая москва, кубинка, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Новая Москва, Кубинка, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МЧС опровергло сообщения о падении беспилотника на гараж в Новой Москве
МЧС опровергло сообщения о пожаре в гараже в Новой Москве из-за падения беспилотника