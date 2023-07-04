https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882048457.html

В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник

В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник - РИА Новости, 04.07.2023

В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник

В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:08

2023-07-04T07:08

2023-07-04T07:13

кубинка

беспилотники

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе Кубинки подбит один беспилотник", — заявил собеседник агентства.Подробности уточняются.Ранее сообщалось, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

кубинка

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2023

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кубинка, беспилотники, россия, происшествия, москва