https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882048457.html
В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник
В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник - РИА Новости, 04.07.2023
В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник
В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:08
2023-07-04T07:08
2023-07-04T07:13
кубинка
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россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе Кубинки подбит один беспилотник", — заявил собеседник агентства.Подробности уточняются.Ранее сообщалось, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html
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Кубинка, Беспилотники, Россия, Происшествия, Москва
В районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник
Экстренные службы: в районе подмосковной Кубинки сбили беспилотник