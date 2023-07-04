https://ria.ru/20230704/belgorod-1882264188.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 04.07.2023

Над Белгородом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T23:20

2023-07-04T23:20

2023-07-04T23:53

белгородский район

белгород

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Оперативные службы уточняют последствия на земле", — сообщил он.По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.ВСУ регулярно атакуют Белгород. Так, в воскресенье в окрестностях города ПВО сбила дрон.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

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2023

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белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков