https://ria.ru/20230704/belgorod-1882264188.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 04.07.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:20
2023-07-04T23:20
2023-07-04T23:53
белгородский район
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Оперативные службы уточняют последствия на земле", — сообщил он.По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.ВСУ регулярно атакуют Белгород. Так, в воскресенье в окрестностях города ПВО сбила дрон.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
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белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков
Белгородский район, Белгород, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
Над Белгородом сработала система ПВО
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО