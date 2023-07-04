Рейтинг@Mail.ru
Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/bayden-1882236621.html
Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США
Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США - РИА Новости, 04.07.2023
Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США
Президент США Джо Байден выразил сожаление в связи новыми случаями вооруженного насилия в стране, в очередной раз призвав усилить контроль за оборотом оружия,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:09
2023-07-04T19:09
в мире
сша
джо байден
филадельфия
пенсильвания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаление в связи новыми случаями вооруженного насилия в стране, в очередной раз призвав усилить контроль за оборотом оружия, говорится в его заявлении. "В последние несколько дней наша нация снова пережила волну трагических и бессмысленных случаев стрельбы… сегодня Джилл и я глубоко сожалеем о тех, кто потерял свои жизни", - говорится в заявлении президента. Байден призвал американские власти делать "гораздо больше" для борьбы с эпидемией вооруженного насилия в стране, в том числе запретить штурмовое оружие и магазины большей емкости, ввести требования защищенного хранения оружия в сейфах и универсальные проверки покупателей. За последнее время в США вновь произошли несколько случае массовой стрельбы. Так, в ночь на 4 июля, когда в стране отмечается день независимости, в результате ночной перестрелки в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания погибли пять человек, восемь пострадали. Кроме того, по меньшей мере трое погибли и восемь были ранены в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.
https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html
https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html
сша
филадельфия
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b605a515001e60cf3cbfc118bad529ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, филадельфия, пенсильвания
В мире, США, Джо Байден, Филадельфия, Пенсильвания
Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США

Джо Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаление в связи новыми случаями вооруженного насилия в стране, в очередной раз призвав усилить контроль за оборотом оружия, говорится в его заявлении.
"В последние несколько дней наша нация снова пережила волну трагических и бессмысленных случаев стрельбы… сегодня Джилл и я глубоко сожалеем о тех, кто потерял свои жизни", - говорится в заявлении президента.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
При стрельбе в Техасе погибли три человека
Вчера, 15:13
Байден призвал американские власти делать "гораздо больше" для борьбы с эпидемией вооруженного насилия в стране, в том числе запретить штурмовое оружие и магазины большей емкости, ввести требования защищенного хранения оружия в сейфах и универсальные проверки покупателей.
За последнее время в США вновь произошли несколько случае массовой стрельбы. Так, в ночь на 4 июля, когда в стране отмечается день независимости, в результате ночной перестрелки в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания погибли пять человек, восемь пострадали. Кроме того, по меньшей мере трое погибли и восемь были ранены в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в штате Техас.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
Вчера, 04:52
 
В миреСШАДжо БайденФиладельфияПенсильвания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала