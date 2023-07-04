https://ria.ru/20230704/bayden-1882236621.html

Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США

Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США - РИА Новости, 04.07.2023

Байден выразил сожаление из-за новых случаев стрельбы в США

Президент США Джо Байден выразил сожаление в связи новыми случаями вооруженного насилия в стране, в очередной раз призвав усилить контроль за оборотом оружия,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:09

2023-07-04T19:09

2023-07-04T19:09

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сша

джо байден

филадельфия

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаление в связи новыми случаями вооруженного насилия в стране, в очередной раз призвав усилить контроль за оборотом оружия, говорится в его заявлении. "В последние несколько дней наша нация снова пережила волну трагических и бессмысленных случаев стрельбы… сегодня Джилл и я глубоко сожалеем о тех, кто потерял свои жизни", - говорится в заявлении президента. Байден призвал американские власти делать "гораздо больше" для борьбы с эпидемией вооруженного насилия в стране, в том числе запретить штурмовое оружие и магазины большей емкости, ввести требования защищенного хранения оружия в сейфах и универсальные проверки покупателей. За последнее время в США вновь произошли несколько случае массовой стрельбы. Так, в ночь на 4 июля, когда в стране отмечается день независимости, в результате ночной перестрелки в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания погибли пять человек, восемь пострадали. Кроме того, по меньшей мере трое погибли и восемь были ранены в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.

https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html

https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html

сша

филадельфия

пенсильвания

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в мире, сша, джо байден, филадельфия, пенсильвания