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Французский историк и его жена получили российское гражданство - РИА Новости, 04.07.2023
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18:10 04.07.2023 (обновлено: 18:46 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/barki-1882223380.html
Французский историк и его жена получили российское гражданство
Французский историк и его жена получили российское гражданство - РИА Новости, 04.07.2023
Французский историк и его жена получили российское гражданство
Французский историк Рене Барки и его супруга Майя Шумякова (Барки) получили гражданство Российской Федерации, сообщило посольство России в Париже на своем... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:10
2023-07-04T18:46
в мире
россия
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париж
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ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Французский историк Рене Барки и его супруга Майя Шумякова (Барки) получили гражданство Российской Федерации, сообщило посольство России в Париже на своем сайте. "Четвертого июля 2023 года в ходе состоявшейся в посольстве России в Париже традиционной церемонии принятия в гражданство Российской Федерации посол А. Ю. Мешков в торжественной обстановке вручил российские паспорта гражданам Франции — Рене Барки и Майе Викторовне Шумяковой (Барки)", — говорится в пресс-релизе. Как отметили в дипмиссии, Барки "на протяжении последних двадцати лет работает над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, сражавшихся плечом к плечу с французскими товарищами против нацизма". Супруга Барки помогала ему в исследовательской деятельности, при этом она сама — потомок советских партизан. "Дорогие друзья, своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию", — приводятся в заявлении слова посла, сказанные им во время церемонии. Более того, в преддверии отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности посол вручил супругам Барки медали "За любовь и верность". Эту государственную награду вручают семейным парам, которые состоят в браке 25 и более лет, отметили в диппредставительстве. Сам Рене Барки заявил, что его семья испытывает гордость стать гражданами России. Историк также отметил, что, будучи потомками партизан, они будут продолжать борьбу предков за свободу и справедливость. Рене Барки — французский историк Второй мировой войны, воссоздавший путь единственного женского отряда французского Сопротивления "Родина". Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря Эрувиль, расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 человека, среди которых было 37 женщин, затем организовавшие партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Барки в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой, Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.
https://ria.ru/20230510/fashizm-1870796823.html
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в мире, россия, франция, париж
В мире, Россия, Франция, Париж
Французский историк и его жена получили российское гражданство

Посол в Париже Мешков вручил французскому историку Барки и его жене российские паспорта

© Фото : Посольство России во ФранцииЦеремония вручения паспортов гражданина Российской Федерации Рене Барки и Майе Шумяковой (Барки)
Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации Рене Барки и Майе Шумяковой (Барки) - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Посольство России во Франции
Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации Рене Барки и Майе Шумяковой (Барки)
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Французский историк Рене Барки и его супруга Майя Шумякова (Барки) получили гражданство Российской Федерации, сообщило посольство России в Париже на своем сайте.
"Четвертого июля 2023 года в ходе состоявшейся в посольстве России в Париже традиционной церемонии принятия в гражданство Российской Федерации посол А. Ю. Мешков в торжественной обстановке вручил российские паспорта гражданам Франции — Рене Барки и Майе Викторовне Шумяковой (Барки)", — говорится в пресс-релизе.
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Как отметили в дипмиссии, Барки "на протяжении последних двадцати лет работает над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, сражавшихся плечом к плечу с французскими товарищами против нацизма". Супруга Барки помогала ему в исследовательской деятельности, при этом она сама — потомок советских партизан.
"Дорогие друзья, своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию", — приводятся в заявлении слова посла, сказанные им во время церемонии.
Более того, в преддверии отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности посол вручил супругам Барки медали "За любовь и верность". Эту государственную награду вручают семейным парам, которые состоят в браке 25 и более лет, отметили в диппредставительстве.
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Сам Рене Барки заявил, что его семья испытывает гордость стать гражданами России. Историк также отметил, что, будучи потомками партизан, они будут продолжать борьбу предков за свободу и справедливость.
Рене Барки — французский историк Второй мировой войны, воссоздавший путь единственного женского отряда французского Сопротивления "Родина". Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря Эрувиль, расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 человека, среди которых было 37 женщин, затем организовавшие партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Барки в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой, Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.
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