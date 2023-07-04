https://ria.ru/20230704/barki-1882223380.html

Французский историк и его жена получили российское гражданство

Французский историк и его жена получили российское гражданство - РИА Новости, 04.07.2023

Французский историк и его жена получили российское гражданство

Французский историк Рене Барки и его супруга Майя Шумякова (Барки) получили гражданство Российской Федерации, сообщило посольство России в Париже на своем... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:10

2023-07-04T18:10

2023-07-04T18:46

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ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Французский историк Рене Барки и его супруга Майя Шумякова (Барки) получили гражданство Российской Федерации, сообщило посольство России в Париже на своем сайте. "Четвертого июля 2023 года в ходе состоявшейся в посольстве России в Париже традиционной церемонии принятия в гражданство Российской Федерации посол А. Ю. Мешков в торжественной обстановке вручил российские паспорта гражданам Франции — Рене Барки и Майе Викторовне Шумяковой (Барки)", — говорится в пресс-релизе. Как отметили в дипмиссии, Барки "на протяжении последних двадцати лет работает над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, сражавшихся плечом к плечу с французскими товарищами против нацизма". Супруга Барки помогала ему в исследовательской деятельности, при этом она сама — потомок советских партизан. "Дорогие друзья, своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию", — приводятся в заявлении слова посла, сказанные им во время церемонии. Более того, в преддверии отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности посол вручил супругам Барки медали "За любовь и верность". Эту государственную награду вручают семейным парам, которые состоят в браке 25 и более лет, отметили в диппредставительстве. Сам Рене Барки заявил, что его семья испытывает гордость стать гражданами России. Историк также отметил, что, будучи потомками партизан, они будут продолжать борьбу предков за свободу и справедливость. Рене Барки — французский историк Второй мировой войны, воссоздавший путь единственного женского отряда французского Сопротивления "Родина". Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря Эрувиль, расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 человека, среди которых было 37 женщин, затем организовавшие партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Барки в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой, Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.

https://ria.ru/20230510/fashizm-1870796823.html

https://ria.ru/20230509/fashizm-1870678872.html

https://ria.ru/20230324/boke-1860490999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, париж