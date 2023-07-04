https://ria.ru/20230704/azarov-1882192859.html

Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона

Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 04.07.2023

Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона

"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:35

2023-07-04T16:35

2023-07-04T16:35

политика

самарская область

дмитрий азаров

единая россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале "Единой России". "Единая Россия выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области. Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии", - говорится в сообщении. Сам Азаров, слова которого приводятся в телеграм-канале, заявил, что предстоящие выборы станут "экзаменом на политическую зрелость, на способность защищать интересы людей, аргументировать, убеждать, вовлекать в общую работу на благо родной земли" для него и для регионального и местных отделений "Единой России".

https://ria.ru/20230623/kandidat-1880022643.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, самарская область, дмитрий азаров, единая россия