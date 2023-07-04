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Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 04.07.2023
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона
"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:35
2023-07-04T16:35
2023-07-04T16:35
политика
самарская область
дмитрий азаров
единая россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале "Единой России". "Единая Россия выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области. Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии", - говорится в сообщении. Сам Азаров, слова которого приводятся в телеграм-канале, заявил, что предстоящие выборы станут "экзаменом на политическую зрелость, на способность защищать интересы людей, аргументировать, убеждать, вовлекать в общую работу на благо родной земли" для него и для регионального и местных отделений "Единой России".
https://ria.ru/20230623/kandidat-1880022643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, самарская область, дмитрий азаров, единая россия
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Единая Россия
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона
ЕР выдвинула главу Самарской области Азарова кандидатом от партии на выборы главы региона
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале
"Единой России".
"Единая Россия выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области. Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии", - говорится в сообщении.
Сам Азаров, слова которого приводятся в телеграм-канале, заявил, что предстоящие выборы станут "экзаменом на политическую зрелость, на способность защищать интересы людей, аргументировать, убеждать, вовлекать в общую работу на благо родной земли" для него и для регионального и местных отделений "Единой России".
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