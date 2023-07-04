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Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 04.07.2023
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16:35 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/azarov-1882192859.html
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона - РИА Новости, 04.07.2023
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона
"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:35
2023-07-04T16:35
политика
самарская область
дмитрий азаров
единая россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале "Единой России". "Единая Россия выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области. Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии", - говорится в сообщении. Сам Азаров, слова которого приводятся в телеграм-канале, заявил, что предстоящие выборы станут "экзаменом на политическую зрелость, на способность защищать интересы людей, аргументировать, убеждать, вовлекать в общую работу на благо родной земли" для него и для регионального и местных отделений "Единой России".
https://ria.ru/20230623/kandidat-1880022643.html
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политика, самарская область, дмитрий азаров, единая россия
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Единая Россия
Губернатора Самарской области выдвинули кандидатом на выборы главы региона

ЕР выдвинула главу Самарской области Азарова кандидатом от партии на выборы главы региона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на выборы главы региона от партии, говорится в официальном телеграм-канале "Единой России".
"Единая Россия выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области. Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии", - говорится в сообщении.
Сам Азаров, слова которого приводятся в телеграм-канале, заявил, что предстоящие выборы станут "экзаменом на политическую зрелость, на способность защищать интересы людей, аргументировать, убеждать, вовлекать в общую работу на благо родной земли" для него и для регионального и местных отделений "Единой России".
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ПолитикаСамарская областьДмитрий АзаровЕдиная Россия
 
 
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