https://ria.ru/20230704/aviabilety-1881526982.html
Названа цена самых дорогих авиабилетов июня
Названа цена самых дорогих авиабилетов июня - РИА Новости, 04.07.2023
Названа цена самых дорогих авиабилетов июня
Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов июня, сообщает travel-cервис Купибилет. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:43
2023-07-04T10:43
2023-07-04T10:43
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов июня, сообщает travel-cервис Купибилет.Оказалось, что самыми популярными зарубежными направлениями остаются Турция и страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и Беларусь.Также в топ-10 попали ОАЭ и Китай. Среди стран шенгенской зоны большинство россиян выбрали для отпуска Испанию, Италию, Германию, Францию, Австрию и Грецию. Внутри страны — Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минимальные Воды.“Мы, конечно же, заметили всплеск бронирований 23 и 24 июня — спрос на билеты в один конец за рубеж с вылетом с 23 по 30 июня увеличился более чем в два раза, — прокомментировала Яна Белоусова, Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса Купибилет. — Среди направлений чаще всего выбирали Турцию, Казахстан, Армению, ОАЭ и Таджикистан".По ее словам, средняя стоимость билета в один конец была 20 тысяч рублей, но по отдельным направлениям она увеличивалась в разы. Так, самыми дорогими стали рейсы из Москвы в Доху — 341 028 рублей, в Дубай — 337 675 рублей и на Пхукет — 216 444 рублей. Сейчас цены на билеты туда-обратно вернулись к общим средним показателям за месяц: за рубеж — примерно 22 тысячи рублей, по России — около восьми тысяч рублей.
https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Авиабилеты
Названа цена самых дорогих авиабилетов июня
Эксперты рассказали, куда россияне летали в июне и сколько платили за билеты
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов июня, сообщает travel-cервис Купибилет.
Оказалось, что самыми популярными зарубежными направлениями остаются Турция и страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и Беларусь.
Также в топ-10 попали ОАЭ и Китай. Среди стран шенгенской зоны большинство россиян выбрали для отпуска Испанию, Италию, Германию, Францию, Австрию и Грецию. Внутри страны — Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минимальные Воды.
“Мы, конечно же, заметили всплеск бронирований 23 и 24 июня — спрос на билеты в один конец за рубеж с вылетом с 23 по 30 июня увеличился более чем в два раза, — прокомментировала Яна Белоусова, Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса Купибилет. — Среди направлений чаще всего выбирали Турцию, Казахстан, Армению, ОАЭ и Таджикистан".
По ее словам, средняя стоимость билета в один конец была 20 тысяч рублей, но по отдельным направлениям она увеличивалась в разы. Так, самыми дорогими стали рейсы из Москвы в Доху — 341 028 рублей, в Дубай — 337 675 рублей и на Пхукет — 216 444 рублей. Сейчас цены на билеты туда-обратно вернулись к общим средним показателям за месяц: за рубеж — примерно 22 тысячи рублей, по России — около восьми тысяч рублей.
Цены на авиабилеты из России нормализовались