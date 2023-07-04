https://ria.ru/20230704/aviabilety-1881526982.html

Названа цена самых дорогих авиабилетов июня

Названа цена самых дорогих авиабилетов июня - РИА Новости, 04.07.2023

Названа цена самых дорогих авиабилетов июня

Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов июня, сообщает travel-cервис Купибилет. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:43

2023-07-04T10:43

2023-07-04T10:43

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

авиабилеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:343:3032:2048_1920x0_80_0_0_21b56e034d2d48f66c7ae41902df3eae.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов июня, сообщает travel-cервис Купибилет.Оказалось, что самыми популярными зарубежными направлениями остаются Турция и страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и Беларусь.Также в топ-10 попали ОАЭ и Китай. Среди стран шенгенской зоны большинство россиян выбрали для отпуска Испанию, Италию, Германию, Францию, Австрию и Грецию. Внутри страны — Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минимальные Воды.“Мы, конечно же, заметили всплеск бронирований 23 и 24 июня — спрос на билеты в один конец за рубеж с вылетом с 23 по 30 июня увеличился более чем в два раза, — прокомментировала Яна Белоусова, Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса Купибилет. — Среди направлений чаще всего выбирали Турцию, Казахстан, Армению, ОАЭ и Таджикистан".По ее словам, средняя стоимость билета в один конец была 20 тысяч рублей, но по отдельным направлениям она увеличивалась в разы. Так, самыми дорогими стали рейсы из Москвы в Доху — 341 028 рублей, в Дубай — 337 675 рублей и на Пхукет — 216 444 рублей. Сейчас цены на билеты туда-обратно вернулись к общим средним показателям за месяц: за рубеж — примерно 22 тысячи рублей, по России — около восьми тысяч рублей.

https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, авиабилеты