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В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву - РИА Новости, 04.07.2023
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19:13 04.07.2023 (обновлено: 19:17 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ataka-1882237479.html
В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву
В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву - РИА Новости, 04.07.2023
В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву
Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:13
2023-07-04T19:17
россия
москва
киев
нато
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД РФ."Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия", - заявил МИД РФ на своем сайте.Противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что четыре дрона на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО, еще один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.
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россия, москва, киев, нато
Россия, Москва, Киев, НАТО
В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву

МИД: атака украинских дронов на Москву и Подмосковье была бы невозможна без помощи НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД РФ.
"Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия", - заявил МИД РФ на своем сайте.
Противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что четыре дрона на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО, еще один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.
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