https://ria.ru/20230704/ataka-1882237479.html

В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву

В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву - РИА Новости, 04.07.2023

В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву

Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:13

2023-07-04T19:13

2023-07-04T19:17

россия

москва

киев

нато

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД РФ."Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия", - заявил МИД РФ на своем сайте.Противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что четыре дрона на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО, еще один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

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россия, москва, киев, нато