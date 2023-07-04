В МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву
МИД: атака украинских дронов на Москву и Подмосковье была бы невозможна без помощи НАТО
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД РФ.
"Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия", - заявил МИД РФ на своем сайте.
Противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что четыре дрона на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО, еще один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.