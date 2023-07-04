https://ria.ru/20230704/ataka-1882134812.html
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 04.07.2023
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
Все беспилотники, атаковавшие Москву, были уничтожены или нейтрализованы, это абсолютный факт, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:38
2023-07-04T13:38
2023-07-04T13:41
россия
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все беспилотники, атаковавшие Москву, были уничтожены или нейтрализованы, это абсолютный факт, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что попытка атаки украинских беспилотников была совершена во вторник в новой Москве и Подмосковье, атаки были отражены силами ПВО."Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищенности столицы.
https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html
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москва
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россия, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Сергей Собянин, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
Песков: все беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, уничтожили или нейтрализовали