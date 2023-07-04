https://ria.ru/20230704/ataka-1882054544.html
В МИД назвали атаку дронов в Подмосковье актом терроризма
В МИД назвали атаку дронов в Подмосковье актом терроризма - РИА Новости, 04.07.2023
В МИД назвали атаку дронов в Подмосковье актом терроризма
Попытка Киева атаковать беспилотниками район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт - очередной акт терроризма, заявила... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:26
2023-07-04T08:26
2023-07-04T08:38
московская область (подмосковье)
киев
россия
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Попытка Киева атаковать беспилотниками район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт - очередной акт терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.Во вторник представитель экстренных служб информировал РИА Новости, что четыре БПЛА сбиты в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты. Другие авиагавани Москвы и Московской области работали штатно, сообщила Росавиация. Ограничения на полёты в районе аэропорта были сняты в 8.00."Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", - написала Захарова.Он заявила, что мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция финансируют террористический режим.
https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882052225.html
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московская область (подмосковье), киев, россия, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Московская область (Подмосковье), Киев, Россия, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали атаку дронов в Подмосковье актом терроризма
В МИД назвали атаку дронов в Новой Москве и Подмосковье актом терроризма Киева