https://ria.ru/20230704/asfalt-1882215448.html

Московские коммунальщики в Луганске производят тысячу тонн асфальта в день

Московские коммунальщики в Луганске производят тысячу тонн асфальта в день - РИА Новости, 04.07.2023

Московские коммунальщики в Луганске производят тысячу тонн асфальта в день

Порядка 1000 тонн асфальта в день производят московские коммунальщики в Луганске, сообщил РИА Новости руководитель московской дорожной организации Александр... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:38

2023-07-04T17:38

2023-07-04T17:38

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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Порядка 1000 тонн асфальта в день производят московские коммунальщики в Луганске, сообщил РИА Новости руководитель московской дорожной организации Александр Орешкин. "Завод выдает порядка тысячи тонн. И он полностью автономен. Укладывается именно тот асфальт, который производится на нашем заводе. Установлены битумно-плавильные установки", – подчеркнул Орешкин. Кроме того, он уточнил, что в день производится асфальтобетонное покрытие, достаточное для укладывания 5000 квадратных метров. По словам Орешкина, асфальтобетонный завод построен по поручению мэра Москвы по московским стандартам. С момента начала работы завода было произведено 132 тысячи тонн смесей для проведения дорожного ремонта в Луганске. По словам собеседника агентства, качество асфальта, укладываемого на дорогах, такое же, как в Москве. "Здесь 30 лет никто ничего не делал. То есть фактически идет не только укладка асфальта, а восстановление дорог. Как вы видели с установкой бордюра, с нанесением разметки, восстановлением ливневой канализации, с устройством уклонов, чтобы вода уходила", – отметил Орешкин. На данный момент действует трехлетняя программа благоустройства города Луганска, в соответствии с ней и происходят все восстановительные работы, добавил он.

https://ria.ru/20230623/lugansk-1879999801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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