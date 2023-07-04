https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882050650.html

Антиглобалист Ионов заявил, что выиграет суд у властей США

Антиглобалист Ионов заявил, что выиграет суд у властей США - РИА Новости, 04.07.2023

Антиглобалист Ионов заявил, что выиграет суд у властей США

Власти США не смогут найти и представить доказательства в отношении Российского антиглобалистского движения, а само дело развалится в суде, заявил в интервью... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:38

2023-07-04T07:38

2023-07-04T12:02

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Власти США не смогут найти и представить доказательства в отношении Российского антиглобалистского движения, а само дело развалится в суде, заявил в интервью РИА Новости глава движения Александр Ионов, за информацию о котором США назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. "Моя вина не доказана. Мне не вынесен приговор. Они до сих пор ищут, предлагают 10 миллионов, чтобы нашлись какие-нибудь люди, которые могли бы приехать в суд и свидетельствовать против меня. Но уже прошло больше полугода, и до сих пор этих людей не нашлось. Люди, кто-то из которых сегодня сидит в тюрьме, кто-то под домашним арестом, до сих пор не дали никаких показаний против меня, потому что и сами не понимают, что происходит. Фактуры нет. И дело должно развалиться", - сказал Ионов. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882049285.html

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в мире, сша