Антиглобалист рассказал, как США заимствуют опыт правозащитной работы
Антиглобалист Ионов: США заимствуют опыт правозащитной работы, в том числе у России
© RTУчастники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции
© RT
Участники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. США, постоянно навязывающие другим странам свои понятия о демократии и законности, сами заимствуют полезный зарубежный опыт, в том числе правозащитный, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
В частности, по его словам, в штате Иллинойс начал действовать аналог закона об общественном контроле над полицией.
"В той же России есть много таких законов, например, закон об общественном контроле, и американцы, узнав об этом, например, в штате Иллинойс, очень активно продвигали эту историю. В прошлом году им удалось это сделать, у них появился усеченный аналог российского закона об общественном контроле над полицией. Появились общественники, которые могут приходить в полицейские участки, проверять условия содержания", - сказал Ионов.
По его словам, многие правозащитные инструменты, которые сегодня появились в США, позаимствованы в том числе и у России. Этому способствовали диалоги, обмен мнениями и консультации между правозащитниками и общественниками. "То есть здесь идет сотрудничество не только в рамках публичной дипломатии, но и присутствует хорошая интернациональная дружба", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после распада Советского Союза количество обменов, поездок и конференций между правозащитниками сократилось, но с 2011-2012 годов начался активный обмен делегациями.
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"Мы встречались на ближневосточных площадках, разбирали нарушение суверенитета со стороны США в Египте, Тунисе, Ливии. И коллеги стремились к тому, чтобы в России у них были надежные партнеры - общественные организации, с которыми можно вести диалог и обмениваться мнениями. После COVID в практику взошли Zoom-конференции", - рассказал глава движения.
За информацию о Ионове США назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.
Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.