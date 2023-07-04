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Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США - РИА Новости, 04.07.2023
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06:17 04.07.2023 (обновлено: 06:30 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882045750.html
Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США
Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США - РИА Новости, 04.07.2023
Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США
Многие проживающие в США правозащитники и общественные активисты выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и стремятся объединиться с... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:17
2023-07-04T06:30
в мире
сша
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Многие проживающие в США правозащитники и общественные активисты выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и стремятся объединиться с единомышленниками в других регионах, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. "После начала на Ближнем Востоке так называемой "арабской весны" очень многие правозащитники, активисты, которые живут на Западе, выступили против вмешательства во внутренние дела других стран и объединились в группы солидарности с разными организациями по миру. Ну, и плюс вопросы правозащитного характера", - рассказал он. По словам главы движения, он получил эту информацию от своих американских коллег, с которыми движение начало активно сотрудничать с 2012 года. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство. За информацию о Ионове США назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов.
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в мире, сша
В мире, США
Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США

Антиглобалист Ионов: правозащитники США против вмешательства в дела других стран

© РИА НовостиМитинг в США
Митинг в США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости
Митинг в США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Многие проживающие в США правозащитники и общественные активисты выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и стремятся объединиться с единомышленниками в других регионах, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
«
"После начала на Ближнем Востоке так называемой "арабской весны" очень многие правозащитники, активисты, которые живут на Западе, выступили против вмешательства во внутренние дела других стран и объединились в группы солидарности с разными организациями по миру. Ну, и плюс вопросы правозащитного характера", - рассказал он.
По словам главы движения, он получил эту информацию от своих американских коллег, с которыми движение начало активно сотрудничать с 2012 года.
Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
За информацию о Ионове США назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов.
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