Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США
Антиглобалист Ионов: правозащитники США против вмешательства в дела других стран
Митинг в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Многие проживающие в США правозащитники и общественные активисты выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и стремятся объединиться с единомышленниками в других регионах, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
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"После начала на Ближнем Востоке так называемой "арабской весны" очень многие правозащитники, активисты, которые живут на Западе, выступили против вмешательства во внутренние дела других стран и объединились в группы солидарности с разными организациями по миру. Ну, и плюс вопросы правозащитного характера", - рассказал он.
По словам главы движения, он получил эту информацию от своих американских коллег, с которыми движение начало активно сотрудничать с 2012 года.
Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
За информацию о Ионове США назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов.