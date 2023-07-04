США не могут доказать вмешательство в выборы, заявил антиглобалист Ионов
Антиглобалист Ионов: США не смогли найти доказательства против активистов в России
Предвыборный баннер в Нью-Йорке с обвинением России во вмешательство в голосование. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США за полгода после объявления награды за информацию о главе Российского антиглобалистского движения так и не нашли никаких доказательств, а обещанием денег пытаются спровоцировать людей на лжесвидетельство, заявил в интервью РИА Новости глава движения Александр Ионов.
За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах.
"У них сейчас очень активно развивается политизированность моего кейса. Они не смогли не найти никаких доказательств по поводу моего дела, кроме тех необъективных и заранее неустановленных, которые они указали в эндайтменте (обвинительное заключение)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обвинения американской стороны, позиционирующей себя как эталон демократии и транспарентности, высмеивают как западные журналисты, так и активисты-правозащитники.
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"Коль уж они объявили на весь мир о нарушении своего суверенитета с моей стороны и со стороны моих коллег из США, они пытаются как-то собрать дополнительную информацию на меня, найти людей, которые смогут прийти и в зале суда рассказать о злобном русском, который вербовал повсюду американцев и занимался подрывом демократии или "национального суверенитета". Награда была назначена в декабре прошлого года, и до сих пор, насколько мне известно, никаких материалов не появилось", - сказал глава движения.
По данным Минюста США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалисткое движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.