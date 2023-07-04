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США не могут доказать вмешательство в выборы, заявил антиглобалист Ионов - РИА Новости, 04.07.2023
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04:08 04.07.2023 (обновлено: 06:32 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882041863.html
США не могут доказать вмешательство в выборы, заявил антиглобалист Ионов
США не могут доказать вмешательство в выборы, заявил антиглобалист Ионов - РИА Новости, 04.07.2023
США не могут доказать вмешательство в выборы, заявил антиглобалист Ионов
США за полгода после объявления награды за информацию о главе Российского антиглобалистского движения так и не нашли никаких доказательств, а обещанием денег... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:08
2023-07-04T06:32
в мире
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
технологии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США за полгода после объявления награды за информацию о главе Российского антиглобалистского движения так и не нашли никаких доказательств, а обещанием денег пытаются спровоцировать людей на лжесвидетельство, заявил в интервью РИА Новости глава движения Александр Ионов. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах. "У них сейчас очень активно развивается политизированность моего кейса. Они не смогли не найти никаких доказательств по поводу моего дела, кроме тех необъективных и заранее неустановленных, которые они указали в эндайтменте (обвинительное заключение)", - сказал собеседник агентства. По его словам, обвинения американской стороны, позиционирующей себя как эталон демократии и транспарентности, высмеивают как западные журналисты, так и активисты-правозащитники. "Коль уж они объявили на весь мир о нарушении своего суверенитета с моей стороны и со стороны моих коллег из США, они пытаются как-то собрать дополнительную информацию на меня, найти людей, которые смогут прийти и в зале суда рассказать о злобном русском, который вербовал повсюду американцев и занимался подрывом демократии или "национального суверенитета". Награда была назначена в декабре прошлого года, и до сих пор, насколько мне известно, никаких материалов не появилось", - сказал глава движения. По данным Минюста США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалисткое движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882039548.html
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сша
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в мире, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, технологии
В мире, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербург, Технологии
США не могут доказать вмешательство в выборы, заявил антиглобалист Ионов

Антиглобалист Ионов: США не смогли найти доказательства против активистов в России

© РИА НовостиПредвыборный баннер в Нью-Йорке с обвинением России во вмешательство в голосование
Предвыборный баннер в Нью-Йорке с обвинением России во вмешательство в голосование - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости
Предвыборный баннер в Нью-Йорке с обвинением России во вмешательство в голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США за полгода после объявления награды за информацию о главе Российского антиглобалистского движения так и не нашли никаких доказательств, а обещанием денег пытаются спровоцировать людей на лжесвидетельство, заявил в интервью РИА Новости глава движения Александр Ионов.
За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах.
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"У них сейчас очень активно развивается политизированность моего кейса. Они не смогли не найти никаких доказательств по поводу моего дела, кроме тех необъективных и заранее неустановленных, которые они указали в эндайтменте (обвинительное заключение)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обвинения американской стороны, позиционирующей себя как эталон демократии и транспарентности, высмеивают как западные журналисты, так и активисты-правозащитники.
«
"Коль уж они объявили на весь мир о нарушении своего суверенитета с моей стороны и со стороны моих коллег из США, они пытаются как-то собрать дополнительную информацию на меня, найти людей, которые смогут прийти и в зале суда рассказать о злобном русском, который вербовал повсюду американцев и занимался подрывом демократии или "национального суверенитета". Награда была назначена в декабре прошлого года, и до сих пор, насколько мне известно, никаких материалов не появилось", - сказал глава движения.
По данным Минюста США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалисткое движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
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