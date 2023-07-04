Рейтинг@Mail.ru
NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/alyaska-1882155688.html
NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски
NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 04.07.2023
NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило на своей странице в Twitter, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:45
2023-07-04T14:45
аляска
россия
канада
norad
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152913/19/1529131931_0:63:3000:1751_1920x0_80_0_0_5e00b52141d73bb59bbfd27c1c8e1542.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило на своей странице в Twitter, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. "NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года", - говорится в заявлении NORAD. Отмечается, что военные самолеты РФ "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html
аляска
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152913/19/1529131931_266:0:2935:2002_1920x0_80_0_0_29e58be1a1dec2731a9b802b71a369a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, россия, канада, norad, в мире
Аляска, Россия, Канада, NORAD, В мире
NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски

© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air ForceРадар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air Force
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило на своей странице в Twitter, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года", - говорится в заявлении NORAD.
Перехват британских самолетов. Видео Минобороны - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС
26 июня, 20:03
Отмечается, что военные самолеты РФ "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США".
В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Самолет Су-27 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Британии оценили профессионализм российских ВКС при перехвате самолетов
27 июня, 03:27
 
АляскаРоссияКанадаNORADВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала