NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски
Американские военные заявили, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air ForceРадар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air Force
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило на своей странице в Twitter, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года", - говорится в заявлении NORAD.
В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.