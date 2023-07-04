https://ria.ru/20230704/alyaska-1882155688.html

NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски

NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 04.07.2023

NORAD сообщило об обнаружении российских самолетов у Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило на своей странице в Twitter, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:45

2023-07-04T14:45

2023-07-04T14:45

аляска

россия

канада

norad

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило на своей странице в Twitter, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. "NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года", - говорится в заявлении NORAD. Отмечается, что военные самолеты РФ "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аляска, россия, канада, norad, в мире