https://ria.ru/20230704/alligator-1882265846.html

В США при нападении аллигатора погибла женщина

В США при нападении аллигатора погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2023

В США при нападении аллигатора погибла женщина

В американском штате Южная Каролина в результате нападения аллигатора погибла женщина, сообщили в офисе шерифа. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T23:41

2023-07-04T23:41

2023-07-04T23:55

в мире

южная каролина

сша

происшествия

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. В американском штате Южная Каролина в результате нападения аллигатора погибла женщина, сообщили в офисе шерифа. "Аллигатор был безопасно убран с территории, и тело женщины было обнаружено", - приводит телеканал CBS заявление офиса шерифа округа Бифорт в штате Южная Каролина. По словам властей, нападение произошло в утреннее время, когда погибшая гуляла со своей собакой. Женщине было 69 лет, она являлась местной жительницей.

https://ria.ru/20220504/krokodil-1786784002.html

южная каролина

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в мире, южная каролина, сша, происшествия