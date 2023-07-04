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В США при нападении аллигатора погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2023
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23:41 04.07.2023 (обновлено: 23:55 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/alligator-1882265846.html
В США при нападении аллигатора погибла женщина
В США при нападении аллигатора погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2023
В США при нападении аллигатора погибла женщина
В американском штате Южная Каролина в результате нападения аллигатора погибла женщина, сообщили в офисе шерифа. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:41
2023-07-04T23:55
в мире
южная каролина
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. В американском штате Южная Каролина в результате нападения аллигатора погибла женщина, сообщили в офисе шерифа. "Аллигатор был безопасно убран с территории, и тело женщины было обнаружено", - приводит телеканал CBS заявление офиса шерифа округа Бифорт в штате Южная Каролина. По словам властей, нападение произошло в утреннее время, когда погибшая гуляла со своей собакой. Женщине было 69 лет, она являлась местной жительницей.
https://ria.ru/20220504/krokodil-1786784002.html
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в мире, южная каролина, сша, происшествия
В мире, Южная Каролина, США, Происшествия
В США при нападении аллигатора погибла женщина

В американском штате Южная Каролина при нападении аллигатора погибла женщина

© Фото : Bill AngellАллигатор переходит дорогу
Аллигатор переходит дорогу - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Bill Angell
Аллигатор переходит дорогу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. В американском штате Южная Каролина в результате нападения аллигатора погибла женщина, сообщили в офисе шерифа.
«
"Аллигатор был безопасно убран с территории, и тело женщины было обнаружено", - приводит телеканал CBS заявление офиса шерифа округа Бифорт в штате Южная Каролина.
По словам властей, нападение произошло в утреннее время, когда погибшая гуляла со своей собакой. Женщине было 69 лет, она являлась местной жительницей.
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