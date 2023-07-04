https://ria.ru/20230704/agent-1882065294.html

ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени

ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени - РИА Новости, 04.07.2023

ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени

Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, возбуждено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:48

2023-07-04T09:48

2023-07-04T10:32

тюмень

фсб

происшествия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, возбуждено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — говорится в релизе.Подозреваемый также обещал связать российских военных с украинской разведкой. Его задержали.В качестве аргументов фигурант дела использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России.По статье "Государственная измена" может грозить заключение вплоть до пожизненного.

https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882058477.html

тюмень

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюмень, фсб, происшествия