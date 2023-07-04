https://ria.ru/20230704/agent-1882065294.html
ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени
ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени - РИА Новости, 04.07.2023
ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени
Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, возбуждено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:48
2023-07-04T09:48
2023-07-04T10:32
тюмень
фсб
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, возбуждено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — говорится в релизе.Подозреваемый также обещал связать российских военных с украинской разведкой. Его задержали.В качестве аргументов фигурант дела использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России.По статье "Государственная измена" может грозить заключение вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882058477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, фсб, происшествия
Тюмень, ФСБ, Происшествия
ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени
ФСБ задержала в Тюмени агента спецслужб Украины, склонявшего российского офицера к измене