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Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар"
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар" - РИА Новости, 03.07.2023
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар"
Обновленный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Комар" с двумя типами ракет теперь предлагается на экспорт, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:04
2023-07-03T03:04
2023-07-03T03:11
экономика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обновленный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Комар" с двумя типами ракет теперь предлагается на экспорт, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз Антей" Вячеслав Дзиркалн."Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем "Комар" на экспорт", — отметил Дзиркалн.Собеседник агентства пояснил, что ЗРК "Комар" может обеспечить надежную противовоздушную защиту для катеров и кораблей малого водоизмещения за счет своей легкости — он обладает массой менее 1,5 тонны."Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет "Игла-С", по воздушным целям на высотах до шести километров, и "Атака", по поверхностным целям на дальностях до шести километров", — добавил Дзиркалн.По его словам, этот комплекс — не конкурент широко известному ЗРК "Панцирь-МЕ", так как у них различное предназначение, кроме того, конструкция "Комара" значительно проще.
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экономика, россия
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар"
"Алмаз Антей": обновленный ЗРК "Комар" с двумя типами ракет теперь можно экспортировать
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обновленный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Комар" с двумя типами ракет теперь предлагается на экспорт, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз Антей" Вячеслав Дзиркалн.
"Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем "Комар" на экспорт", — отметил Дзиркалн.
Собеседник агентства пояснил, что ЗРК "Комар" может обеспечить надежную противовоздушную защиту для катеров и кораблей малого водоизмещения за счет своей легкости — он обладает массой менее 1,5 тонны.
«
"Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет "Игла-С", по воздушным целям на высотах до шести километров, и "Атака", по поверхностным целям на дальностях до шести километров", — добавил Дзиркалн.
По его словам, этот комплекс — не конкурент широко известному ЗРК "Панцирь-МЕ", так как у них различное предназначение, кроме того, конструкция "Комара" значительно проще.
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