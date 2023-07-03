Рейтинг@Mail.ru
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар" - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 03.07.2023 (обновлено: 03:11 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/zrk-1881806292.html
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар"
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар" - РИА Новости, 03.07.2023
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар"
Обновленный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Комар" с двумя типами ракет теперь предлагается на экспорт, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:04
2023-07-03T03:11
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154772/36/1547723660_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_54a490856db33c15304d017a73cff1e5.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обновленный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Комар" с двумя типами ракет теперь предлагается на экспорт, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз Антей" Вячеслав Дзиркалн."Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем "Комар" на экспорт", — отметил Дзиркалн.Собеседник агентства пояснил, что ЗРК "Комар" может обеспечить надежную противовоздушную защиту для катеров и кораблей малого водоизмещения за счет своей легкости — он обладает массой менее 1,5 тонны.&quot;Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет &quot;Игла-С&quot;, по воздушным целям на высотах до шести километров, и &quot;Атака&quot;, по поверхностным целям на дальностях до шести километров&quot;, — добавил Дзиркалн.По его словам, этот комплекс — не конкурент широко известному ЗРК "Панцирь-МЕ", так как у них различное предназначение, кроме того, конструкция "Комара" значительно проще.
https://ria.ru/20230703/vintovka-1881802640.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154772/36/1547723660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2e790679d0133c675f5c33d4ee04e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Россия готова экспортировать ЗРК малой дальности "Комар"

"Алмаз Антей": обновленный ЗРК "Комар" с двумя типами ракет теперь можно экспортировать

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУсовершенствованная турельная установка ЗРК "Комар" на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастополе
Усовершенствованная турельная установка ЗРК Комар на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Усовершенствованная турельная установка ЗРК "Комар" на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обновленный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Комар" с двумя типами ракет теперь предлагается на экспорт, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз Антей" Вячеслав Дзиркалн.
"Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем "Комар" на экспорт", — отметил Дзиркалн.
Собеседник агентства пояснил, что ЗРК "Комар" может обеспечить надежную противовоздушную защиту для катеров и кораблей малого водоизмещения за счет своей легкости — он обладает массой менее 1,5 тонны.
«

"Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет "Игла-С", по воздушным целям на высотах до шести километров, и "Атака", по поверхностным целям на дальностях до шести километров", — добавил Дзиркалн.

По его словам, этот комплекс — не конкурент широко известному ЗРК "Панцирь-МЕ", так как у них различное предназначение, кроме того, конструкция "Комара" значительно проще.
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308) - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Ростехе отметили качество винтовки СВЧ
01:11
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала