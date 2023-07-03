https://ria.ru/20230703/znamenitosti-1881956654.html

У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок

У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок - РИА Новости, 03.07.2023

У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок

Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:28

2023-07-03T17:28

2023-07-03T17:28

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь.У актеров уже есть сын. Мальчик появился на свет в 2021 году. Кит и Роуз познакомились на съемках культовой "Игры престолов" в 2011 году. Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли сыграла одичалую Игритт, а Харингтон – Джона Сноу, одного из наследников Железного трона. Артисты поженились в 2018 году.Ранее сообщалось, что в 53 года супермодель Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью.

https://radiosputnik.ria.ru/20230531/kurkova-1875373490.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кит харингтон