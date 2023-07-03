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У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок - РИА Новости, 03.07.2023
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Культура
 
17:28 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/znamenitosti-1881956654.html
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок - РИА Новости, 03.07.2023
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок
Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:28
2023-07-03T17:28
культура
новости культуры
знаменитости
кит харингтон
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь.У актеров уже есть сын. Мальчик появился на свет в 2021 году. Кит и Роуз познакомились на съемках культовой "Игры престолов" в 2011 году. Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли сыграла одичалую Игритт, а Харингтон – Джона Сноу, одного из наследников Железного трона. Артисты поженились в 2018 году.Ранее сообщалось, что в 53 года супермодель Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью.
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новости культуры, знаменитости, кит харингтон
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кит Харингтон
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок

У звезд "Игры престолов" Роуз Лесли и Кита Харингтона родился второй ребенок

© AP Photo / Jane Barlow Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу
Звезды сериала Игра престолов Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Jane Barlow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь.
У актеров уже есть сын. Мальчик появился на свет в 2021 году.
Кит и Роуз познакомились на съемках культовой "Игры престолов" в 2011 году. Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли сыграла одичалую Игритт, а Харингтон – Джона Сноу, одного из наследников Железного трона. Артисты поженились в 2018 году.
Ранее сообщалось, что в 53 года супермодель Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью.
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Актриса Равшана Куркова родила второго ребенка
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