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У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок - РИА Новости, 03.07.2023
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок
Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:28
2023-07-03T17:28
2023-07-03T17:28
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роуз Лесли и Кит Харингтон вновь стали родителями, пишет Page Six. У пары родилась дочь.У актеров уже есть сын. Мальчик появился на свет в 2021 году. Кит и Роуз познакомились на съемках культовой "Игры престолов" в 2011 году. Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли сыграла одичалую Игритт, а Харингтон – Джона Сноу, одного из наследников Железного трона. Артисты поженились в 2018 году.Ранее сообщалось, что в 53 года супермодель Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью.
https://radiosputnik.ria.ru/20230531/kurkova-1875373490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, кит харингтон
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кит Харингтон
У звезд "Игры престолов" родился второй ребенок
У звезд "Игры престолов" Роуз Лесли и Кита Харингтона родился второй ребенок