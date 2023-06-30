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Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года - РИА Новости, 30.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:24 30.06.2023 (обновлено: 11:25 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html
Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года
Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года - РИА Новости, 30.06.2023
Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года
Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью в 53 года. О рождении сына супермодель рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:24
2023-06-30T11:25
культура
наоми кэмпбелл
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
стиль жизни
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью в 53 года. О рождении сына супермодель рассказала на своей странице в соцсети."Мое маленькое счастье, знай, что о тебе заботятся сверх меры и окружили любовью, как только ты появился у нас", – написала легенда мира моды.Кэмпбелл также отметила, что никогда не поздно стать матерью. "Я так рада за тебя! Добро пожаловать в этот мир, малыш", "Это благословение... Поздравляю!", "Любви и благословения твоей прекрасной семье", "Какие замечательные новости. Наоми, поздравляю", – пишут в комментариях к посту пользователи.Некоторые из подписчиков удивились сообщению и задавали вопросы о том, как модель смогла стать мамой в 53 года. Они уточняли не воспользовалась ли звезда подиума услугами суррогатной матери. Но фанаты модели назвали такие вопросы бестактными. В мае 2021 года у модели появилась дочь.
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наоми кэмпбелл, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, стиль жизни
Культура, Наоми Кэмпбелл, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Стиль жизни
Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года

Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью в 53 года

© AP Photo / Joel C RyanНаоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма "Жанна Дюбарри" во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года
Наоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Joel C Ryan
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью в 53 года. О рождении сына супермодель рассказала на своей странице в соцсети.
"Мое маленькое счастье, знай, что о тебе заботятся сверх меры и окружили любовью, как только ты появился у нас", – написала легенда мира моды.
Кэмпбелл также отметила, что никогда не поздно стать матерью.
"Я так рада за тебя! Добро пожаловать в этот мир, малыш", "Это благословение... Поздравляю!", "Любви и благословения твоей прекрасной семье", "Какие замечательные новости. Наоми, поздравляю", – пишут в комментариях к посту пользователи.
Некоторые из подписчиков удивились сообщению и задавали вопросы о том, как модель смогла стать мамой в 53 года. Они уточняли не воспользовалась ли звезда подиума услугами суррогатной матери. Но фанаты модели назвали такие вопросы бестактными.
В мае 2021 года у модели появилась дочь.
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