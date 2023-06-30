https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html

Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года

Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года - РИА Новости, 30.06.2023

Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года

Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью в 53 года. О рождении сына супермодель рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:24

2023-06-30T11:24

2023-06-30T11:25

культура

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наоми Кэмпбелл во второй раз стала матерью в 53 года. О рождении сына супермодель рассказала на своей странице в соцсети."Мое маленькое счастье, знай, что о тебе заботятся сверх меры и окружили любовью, как только ты появился у нас", – написала легенда мира моды.Кэмпбелл также отметила, что никогда не поздно стать матерью. "Я так рада за тебя! Добро пожаловать в этот мир, малыш", "Это благословение... Поздравляю!", "Любви и благословения твоей прекрасной семье", "Какие замечательные новости. Наоми, поздравляю", – пишут в комментариях к посту пользователи.Некоторые из подписчиков удивились сообщению и задавали вопросы о том, как модель смогла стать мамой в 53 года. Они уточняли не воспользовалась ли звезда подиума услугами суррогатной матери. Но фанаты модели назвали такие вопросы бестактными. В мае 2021 года у модели появилась дочь.

https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876695084.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

наоми кэмпбелл, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, стиль жизни