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В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9
В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 03.07.2023
В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9
Жители Дагестана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в 100 километрах от Дербента в сторону Азербайджана, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:57
2023-07-03T23:57
2023-07-03T23:57
происшествия
дербент
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Жители Дагестана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в 100 километрах от Дербента в сторону Азербайджана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "В 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана, на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 5,9. Информация о разрушениях не поступала. Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря", – сказала Газимагомедова. В социальных сетях и мессенджерах о толчках сообщают жители Махачкалы, Каспийска, Новолакского района и ряда других территорий.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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происшествия, дербент, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Дербент, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9
МЧС: в Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9 в ста километрах от Дербента