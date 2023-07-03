https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1882031585.html

В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9

В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 03.07.2023

В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9

Жители Дагестана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в 100 километрах от Дербента в сторону Азербайджана, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:57

2023-07-03T23:57

2023-07-03T23:57

происшествия

дербент

азербайджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Жители Дагестана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в 100 километрах от Дербента в сторону Азербайджана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "В 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана, на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 5,9. Информация о разрушениях не поступала. Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря", – сказала Газимагомедова. В социальных сетях и мессенджерах о толчках сообщают жители Махачкалы, Каспийска, Новолакского района и ряда других территорий.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

дербент

азербайджан

россия

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происшествия, дербент, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия