https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1882030573.html
На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.07.2023
На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, ощущалось в Баку и в ряде регионов Азербайджана, передает местное агентство АПА со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:37
2023-07-03T23:37
2023-07-03T23:41
в мире
каспийское море
баку
азербайджан
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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, ощущалось в Баку и в ряде регионов Азербайджана, передает местное агентство АПА со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу."В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7", - передает агентство.Уточняется, что подземные толчки ощущались в столице - Баку и ряде регионов Азербайджана.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, каспийское море, баку, азербайджан
В мире, Каспийское море, Баку, Азербайджан
На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7
Сейсмологи: на Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7