https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1882030573.html

На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.07.2023

На Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, ощущалось в Баку и в ряде регионов Азербайджана, передает местное агентство АПА со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:37

2023-07-03T23:37

2023-07-03T23:41

в мире

каспийское море

баку

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, ощущалось в Баку и в ряде регионов Азербайджана, передает местное агентство АПА со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу."В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7", - передает агентство.Уточняется, что подземные толчки ощущались в столице - Баку и ряде регионов Азербайджана.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

каспийское море

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, каспийское море, баку, азербайджан