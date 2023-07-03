https://ria.ru/20230703/zarplata-1881833467.html

"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат

"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат - РИА Новости, 03.07.2023

"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат

"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат, о которых написала газета "Коммерсант". РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:39

2023-07-03T09:39

2023-07-03T11:12

почта россии

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат, о которых написала газета "Коммерсант". "Почта России" не меняла систему начисления заработных плат", — заявили РИА Новости в компании.Так там прокомментировали публикацию в "Ъ", в которой говорилось, что вступление в силу в мае нового приказа, меняющего правила начисления зарплат, привело к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений.В "Почте России" пояснили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором учитываются ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению для руководящего состава.Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, речь идет об ограничениях на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сокращении числа самих свободных ставок. При этом в разных регионах складывается разная ситуация. Иногда она усугубляется перегибами на местах — там работников, не соглашающихся на понижение зарплаты, начали сокращать.

https://ria.ru/20230602/pochta-1875761241.html

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почта россии, россия, общество, экономика