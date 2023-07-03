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"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат - РИА Новости, 03.07.2023
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09:39 03.07.2023 (обновлено: 11:12 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/zarplata-1881833467.html
"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат
"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат - РИА Новости, 03.07.2023
"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат
"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат, о которых написала газета "Коммерсант". РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:39
2023-07-03T11:12
почта россии
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат, о которых написала газета "Коммерсант". &quot;Почта России&quot; не меняла систему начисления заработных плат&quot;, — заявили РИА Новости в компании.Так там прокомментировали публикацию в "Ъ", в которой говорилось, что вступление в силу в мае нового приказа, меняющего правила начисления зарплат, привело к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений.В "Почте России" пояснили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором учитываются ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению для руководящего состава.Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, речь идет об ограничениях на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сокращении числа самих свободных ставок. При этом в разных регионах складывается разная ситуация. Иногда она усугубляется перегибами на местах — там работников, не соглашающихся на понижение зарплаты, начали сокращать.
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почта россии, россия, общество, экономика
Почта России, Россия, Общество, Экономика
"Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат

"Почта России" опровергла сообщения "Ъ" об изменении системы начисления заработных плат

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Почта России" опровергла сообщения об изменении системы начисления зарплат, о которых написала газета "Коммерсант".
«

"Почта России" не меняла систему начисления заработных плат", — заявили РИА Новости в компании.

Так там прокомментировали публикацию в "Ъ", в которой говорилось, что вступление в силу в мае нового приказа, меняющего правила начисления зарплат, привело к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений.
В "Почте России" пояснили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором учитываются ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению для руководящего состава.
Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, речь идет об ограничениях на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сокращении числа самих свободных ставок. При этом в разных регионах складывается разная ситуация. Иногда она усугубляется перегибами на местах — там работников, не соглашающихся на понижение зарплаты, начали сокращать.
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